Les bagages nécessaires à emporter pour sillonner le Nord

Vers 1875, le capitaine au long cours Pierre Alfred Henri Alard, inscrit à Bordeaux, se livre, entre les côtes de Madagascar et les Mascareignes, à des opérations de cabotage sur son brick l’« Africa ». Selon Raymond Decary en 1963 (Revue de Madagascar N°21), ce trafic est varié, car Pierre Alard est, à la fin de 1875, impliqué dans une affaire de traite des Noirs, en même temps que son navire est saisi. Il s’installe ensuite à Nosy Be, pour s’y consacrer au commerce.

C’est au cours d’opérations commerciales, notamment pour achats de bœufs, qu’il parcourt le Nord de la Grande ile, tenant de ses itinéraires un Journal détaillé. Raymond Decary en extrait celui entre le village d’Ambohimarina et Vohémar, qui représente « cinq jours d’un voyage effectué sans doute en 1883 ». Mais d’après Pierre Alard, cette distance de 139 km à vol d’oiseau, est facilement franchie par les courriers de la Reine, les Tsimandoa, en trois jours.

Le fort d’Ambohimarina, à l’extrémité méridionale de la Montagne des Français, est le seul construit par les Merina dans l’ancienne province d’Antomboka, qui occupe l’extrême Nord de l’ile. Il se trouve à l’ouest du Mont Carré dont il est séparé par une profonde vallée. Selon Raymond Decary, le village d’Ambohimarina « perdit » tous ses habitants après l’occupation française. Après le départ des Merina, ce point est occupé par des militaires détachés de la garnison de Diego qui l’évacuent à leur tour, en 1902. « Cependant, sa valeur stratégique était telle que, jusque vers 1910, sa réoccupation était prévue à la moindre alerte. »

Trois jours pour les Tsimandoa, mais un voyageur qui ne dispose guère de beaucoup de porteurs de rechange, ne pourra réaliser le trajet en moins de cinq jours. D’après Pierre Alard, dans ces conditions, huit hommes lui suffiront, quatre pour le porter dans le filanjana et quatre autres se partageront les bagages jugés indispensables.

« Je recommande tout particulièrement une grande couverture en laine et une forte moustiquaire. Les vivres doivent être l’objet d’une sérieuse préoccupation: on doit en emporter au moins pour vingt quatre heures et surtout ne pas oublier le riz blanc calculé à raison de deux livres par jour par homme. » Et de préciser : « Les Malgaches supportent très mal la faim et malgré toute leur bonne volonté, ils seraient obligés de vous laisser en route s’ils n’étaient convenablement repus deux fois par jour au moins. »

Continuant son énumération, Pierre Alard ajoute deux marmites en fer, assez grandes pour faire cuire le riz et le bouillon de toute la bande. Il souligne cependant que, dans les villages, le chef s’empresse toujours de vous en donner, « ce que d’ailleurs la loi hova lui recommande formellement». Toutefois, dans la région qu’il doit traverser dans son itinéraire, les villages sont très espacés sinon abandonnés et dans ce cas, il faut camper au bord d’un ruisseau quelconque où les hommes peuvent laver les marmites et ramasser du bois mort pour faire cuire le repas. Pendant ce temps, ils se reposent. « Je donne même le conseil d’agir toujours ainsi, lorsqu’il ne pleut pas trop et qu’on se trouve pour l’heure du repas près d’une place agréable à proximité de l’eau. »

Revenant sur sa liste d’objets à emporter, Pierre Alard mentionne une bouilloire et surtout une « hache indigène » ainsi qu’un briquet dans une boîte imperméable. « Inutile de dire que les voyageurs auront des couverts en fer battu car dans les villages de la côte orientale, les indigènes ont l’habitude de manger dans des feuilles de ravenale. »

Le premier jour, le départ à l’aube, se fait au troisième chant du coq, « manienakoho », entre 4 et 5 heures. De ce fait, tous les paquets devront être faits la veille. Et en route, il faudra autant que possible marcher ensemble, les porteurs de bagages devant, « afin de mieux les surveiller ».

Pierre Alard constate aussitôt la difficulté de la descente des rampes d’Antsingy, car le chemin est rempli de roches, de fondrières et pendant près d’une demi-heure, « on aura assez à faire pour bien se tenir en takon (filanjana), mais dès qu’on arrive dans la plaine, on jouit d’une vue splendide ». Et le voyageur commence alors à admirer le paysage, notamment les différentes hauteurs.