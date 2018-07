Fraude financière – Le Samifin attend les textes de loi

La collaboration entre la direction générale des Impôts et le service de renseigne­ments financiers est renforcée en attendant l’aval de l’assemblée nationale.

Transparence. Dans l’objectif d’améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tout en améliorant les recettes fiscales de l’État, une convention de partenariat entre la direction générale des impôts (DGI) et le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) a été signée hier, aux 67Ha dans les locaux du SAMIFIN. Au moyen de ce partenariat, les deux parties envisagent de renforcer une collaboration déjà existante afin de minimiser les manques à combler de l’État, en matière de recettes fiscales. « Étant une des infractions les plus courantes à Madagascar selon le rapport de la Banque Mondiale, plus de cinquante milliards d’ariary de fraudes fiscales ont été enregistrées rien que pour l’année 2014. Un manque à gagner considérable pour l’État dont la DGI s’efforce de rétablir en mobilisant toutes les ressources possibles notamment à travers ce partenariat avec le SAMIFIN », explique Iouri Garisse Razafindrakoto, Directeur Général des Impôts. Un objectif à atteindre à travers la consolidation des capacités,l’amélioration de la fluidité des échanges ainsi que la sécurisation des informations et des renseignements entre les deux institutions.

Renforcement

Cependant, malgré les initiatives allant dans ce sens de renforcement de la lutte contre les infractions financières, le service de renseignements éprouve tout de même des difficultés dans la réalisation de ses tâches principales, notamment par rapport à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

« Il est connu que le secteur informel domine l’économie. Un phénomène qui favorise logiquement le blanchiment et l’évasion fiscale », déplore Lamina Boto Tsara Dia, Directeur général du SAMIFIN qui enchaîne que « Nous continuons toujours de traiter les dossiers que l’on nous confie, mais l’atteinte des objectifs de notre service ne pourra se faire qu’après élargissement de notre champ d’action à travers l’adoption de la proposition de loi y afférant ». Des textes qui, selon le responsable du service, ont été proposés à l’Assemblée nationale depuis l’année dernière et dont la validation reste toujours en suspens jusqu’à aujourd’hui pour des raisons inexpliquées.