Examens nationaux – L’acheminement des sujets commence

La préparation aux examens nationaux bat son plein, malgré la grève des enseignants des établissements scolaires publics. L’acheminement des sujets d’examen au CEPE dans les régions a été déjà lancé. «Nous avons déjà envoyé les sujets pour les zones éloignées, comme Toliara et Antsiranana. C’est pour vous dire qu’il n’y aura pas de retard dans le largage des sujets », souligne le ministre de l’Éducation nationale, Gatien Horace, hier. Le ministère martèle la tenue des examens nationaux aux dates déjà indiquées, à savoir le CEPE pour le 14 août, le BEPC pour le 3 au 6 septembre.

Gatien Horace rassure, en outre, que les candidats seront prêts à passer les épreuves, même ceux qui ont été contraints de cesser les cours à cause de la manifestation des enseignants. «Il n’y a plus qu’une petite partie du programme qui n’a pas été achevée. De toute façon, beaucoup d’entre les classes d’examen ont continué à étudier, malgré la grève », enchaîne-t-il.

Cours gratuits

Pourtant, des enseignants en grève affirment qu’un tiers du programme n’a pas été fait. L’association des professeurs d’écoles libres de Madagascar (APELM), qui va donner des cours accélérés gratuits aux classes d’examen, promet de donner leur maximum. « Nous allons nous concentrer sur les révisions », indique Justin Etienne Rakoto­nindriana, président de l’APELM. Ces cours vont commencer ce jour, à Anosizato et à Anosibe. Le ministère a donné soixante dix boîtes de craies, mille unités de Compact disque (CD), des rames de papier A4 à cette association pour démarrer leur projet.