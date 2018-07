Emploi – La formation en alternance à vulgariser

Résoudre. L’inadéquation de la formation-emploi aggrave la difficulté des jeunes à trouver leur place sur le marché du travail. « Nos jeunes font face à l’inadéquation du cursus académique ou de leur formation de base aux besoins actuels du marché de l’emploi. Outre l’insuffisance des offres sur le marché du travail, les sous-emplois n’arrangent pas non plus la situation des jeunes ». C’est le constat de Tantely Rahoeliarivahy Rajobson, experte comptable et gérante du centre de formation professionnelle

« Métier », ASFIFO, spécialisé dans la comptabilité opérationnelle.

Son centre est en partenariat avec le cabinet Management Ressources Humaines (MRH) pour la dixième édition du Salon de l’Emploi et de la formation, organisé à partir de demain, pour deux jours, au village Voara Andohatapenaka. Le volet Formation sera beaucoup plus axé sur cette dixième édition. « Les entreprises n’ont pas souvent le temps de former des jeunes, fraîchement diplômés. Les jeunes, par défaut, ne sont pas suffisamment armés pour affronter ce qu’il y a réellement dans le monde du travail », explique encore l’experte comptable. « Une solution au chômage et au sous-emploi » sera décortiquée par la gérante du centre, à la fois à la tête d’un cabinet d’expertise-comptable depuis plus de dix ans.

Éthique

Selon les derniers chiffres, 40% des entreprises meurent au bout de trois ans, pour diverses raisons. Les comptables comme garants de la formalité et de la réussite des entreprises, ont ainsi un rôle à jouer, car « les chiffres qu’ils présentent sont des outils importants de décision ». L’ASFIFO veut souligner dans son approche de formation sur la Comptabilité par l’alternance, une touche particulière sur l’éthique.

« Les formations de six mois incluent obligatoirement les bons comportements à adopter en tant que comptables. Nombreux sont ceux qui contribuent à la falsification, en établissant de fausses factures, faux et usages de faux dans divers documents pour voler et détourner. Le dernier en date est l’auteur de 250 millions d’ariary de détournement », illustre encore Tantely R.Rajobson.

L’alternance comprend deux jours de formation au centre et trois jours en entreprise. « La formation en alternance change la façon d’être, façonne l’esprit, impacte sur le rendu dans le travail, motive car les participants sont coachés et accompagnés. Il y a en outre une synergie entre l’employeur et l’employé », ajoute-t-elle. Les entreprises, cependant, doivent posséder des structures permettant de recevoir des alternants. Le centre de formation ASFIFO s’y penche activement. Ce genre d’approche, en effet, permet de résoudre d’autres problèmes du même type, rencontrés dans d’autres secteurs comme les ressources humaines, la communication ou encore l’entrepreneuriat.