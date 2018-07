éducation – Des directeurs meneurs de grève sur la sellette

Le ministère de l’Éducation nationale passe à la sanction. Des responsables nommés seront limogés.

Des responsables désignés au sein du ministère de l’Éducation nationale qui participent à la grève sont sur la sellette. Ils risquent d’être destitués de leur poste, prochainement. « Il est inconcevable que des responsables nommés pour faire fonctionner le service public bloquent la machine. Nous allons prendre des mesures. Ils seront remplacés », prévient Gatien Horace, ministre de l’Éducation nationale à la salle de conférence du ministère à Anosy, hier.

Des directeurs régionaux de l’Éducation nationale (DREN), des chefs de circonscription scolaire (CISCO), des chefs de Zone d’administration pédagogique (ZAP) figureraient dans la liste des personnes concernées. Cette sanction serait applicable, même pour les directeurs d’établissement scolaire. « La mesure est déjà appliquée. Des responsables ont été déjà limogés. Vous en serez informés bientôt », poursuit le numéro un de l’Éducation nationale. Deux DREN sur les vingt deux ont été limogés, au conseil des ministres. Ils seraient à la tête de cette longue grève des enseignants. « Au début de la grève, il y a deux mois de cela, des responsables de l’éducation au niveau du district et de la région nous ont forcés à grossir le rang des manifestants. Des fiches de présence ont même été dressées pour faire pression », confient quelques enseignants. D’autres sources révèlent que quelques-unes de ces autorités manipulent les enseignants à renforcer la grève, juste pour avoir un poste au niveau du ministère central. Joint au téléphone, les personnes indiquées démentent formellement leur participation à cette grève.

Mise en garde

Les enseignants, quant à eux, sont animés par une vraie revendication syndicale dans le but d’améliorer leurs conditions de vie. Coûte que coûte, ils réclament l’octroi d’une indemnité de 100 000 ariary, en un seul paiement. « Nous allons faire une marche jusqu’à la Primature à Mahazoarivo, demain (ndlr : ce jour), pour demander des explications au chef du gouvernement », relate un meneur de grève.

L’État a, pourtant, pensé avoir déjà trouvé un consensus pour mettre fin à la grève, qui a traîné plus de deux mois. La Primature a encore rappelé dans un communiqué, hier, que les sept propositions du comité technique, dont ont fait partie huit représentants des syndicats, ont été soumises et acceptées par le gouvernement. Il s’agit de la poursuite et de l’accélération de la régularisation des arriérés d’avancement, du paiement d’une indemnité spéciale au taux unitaire de 25 000 ariary, à partir du mois d’octobre 2018, pour tous les fonctionnaires du MEN.

Le Premier ministre Christian Ntsay met en garde contre des manœuvres politiques avérées qui compromettent la légitimité des revendications des enseignants.