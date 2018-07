Course pédestre – Kentaro gagne le marathon de Maurice

Le Japonais Masuda Kentaro et la Norvégienne Thérèse Falk ont été les vainqueurs du 9e marathon de Maurice. Ils ont eu raison de leurs adversaires respectifs à l’endurance.

Ils étaient venus pour faire tomber leurs meilleurs chronos personnels sur les 42,195 km du Marathon de Maurice qui s’est tenu dimanche, au matin, dans le littoral sud de l’île, soit de la plage publique de Saint-Félix jusqu’au village du Morne. Le Japonais Masuda Kentaro et la Norvégienne Therese Falk ont ravi les premières places de cette 9e édition de l’événement pédestre.

Dès le coup d’envoi sur la plage publique de Saint-Félix, les regards étaient fixés sur le tenant du titre, l’Indien Anil Kumar. Et pour cause, celui-ci a rapidement creusé l’écart sur ses poursuivants notamment Harris Khelawon et Masuda Kentaro avant même le premier demi-tour à Riambel situé à 4 km du départ. S’il se dirigeait, avec une avance confortable, vers la victoire après avoir couvert une trentaine de kilomètres, un manque d’énergie et de fraîcheur physique eurent raison de lui et il fut forcé à l’abandon lorsque le Mauricien Harris Khelawon le dépassa pour prendre les commandes de la course.

Trois fois troisième et une fois second lors de ses précédentes participations au marathon de Maurice, Harris Khelawon semblait filer vers sa première victoire mais à 1 km de l’arrivée, le Japonais Masuda Kentaro a trouvé les ressources pour venir s’imposer en 2h54m28s.

Course correcte

Avec un cinquième podium en cinq participations, Harris Khelawon avoue ne pas avoir de regret de terminer second car «la course était correcte et j’ai essayé de gérer jusqu’aux 41 km, mais le Japonais était très fort. Il est revenu très fort et je n’ai pas pu le rattraper», confie le

coureur de 44 ans qui améliore de trois minutes son temps de l’an passé.

Venue pour réaliser sa meilleure marque de 3h07m, la Norvégienne Therese Falk a quitté la température européenne pour venir se confronter au climat de la région tropicale qui lui a permis de traverser la ligne d’arrivée en 3h20m19s.«Le parcours était magnifique mais voyager de Norvège et n’avoir que quelques heures de sommeil durant ces trois derniers jours n’ont pas aidé à la performance. Je visais au moins les 3h10m mais je n’avais pas d’énergie», explique Therese Falk. Cette professeur de 43 ans, qui s’était mise à la course à pied après avoir arrêté de fumer et pris beaucoup de poids, aura comme prochain challenge, au début du mois d’août, de partir en Italie au mois d’août pour courir dix marathons en dix jours.

