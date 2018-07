Betioky Sud – Un homme pousse sa femme et son fils dans un ravin

Un homme d’une trentaine d’années a pris la fuite après avoir mortellement poussé sa femme et son fils au fond d’une carrière à Andranomangatsiaka, district de Betioky Sud. Ces violences volontaires se sont passées il y a quelques jours, selon un lieutenant de la gendarmerie saisie de cette circonscription sans pouvoir préciser la date. Le fuyard aurait été aperçu en compagnie des victimes ce jour-là. « C’était la dernière fois que les voisins les ont remarqués », a soutenu un notable du village, hier au téléphone. Et les moments d’après, leur famille et les habitants étaient partis à leur recherche, en vain.

Jour pour jour, une semaine après la disparition, des pailleteurs passant par cette carrière ont été frappées par une odeur viciée qui se dégageait du gouffre. Ils ont découvert en premier le corps du gamin allongé en bas. Très vite, ils se sont dépêchés au village pour donner l’alerte. La dépouille de la femme était quasi enterrée.

D’après la gendarmerie, les deux victimes ont été poussées par le mari qui est toujours en cavale. La famille de celui-ci s’est déjà acquittée de trente têtes de zébus à sa place, selon la cour villageoise portant sur un meurtre.