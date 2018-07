Art culinaire – Les crêpes font recette

Une enseigne, comptant actuellement trois boutiques dans la capitale, opère dans le domaine de la restauration rapide avec des crêpes comme produits de base.

Avec plusieurs variétés de crêpes au choix, une enseigne se spécialise dans cette recette originaire de la Bretagne et arrive à faire un bon chiffre d’affaires.

Avec des ingrédients aussi riches et diversifiés, leurs produits cartonnent auprès de la clientèle, avide d’un peu de changement par rapport à son habitude alimentaire. A titre d’exemple, du lardon, du Tsa-tsiou, du jambon, du bacon et du fromage râpé s’additionnant à une pâte à crêpe, peuvent faire office d’un déjeuner copieux. Et le choix est large en fonction du goût de chacun, allant des plus diététiques, en passant par les végétariens, pour finir en portion extra au grand plaisir des plus exigeants.

« L’idée nous est venue dans le but de d’opérer dans un domaine pas encore saturé. On comptait peu de crêperie dans la capitale à une certaine époque, et on s’est lancé dans cette formule tout en se rendant compte des risques que ça représente. Mais au bout de quelques mois d’ouverture, notre clientèle a grossi. Et elle est composée principalement de Malgaches. Sur les produits qu’on a proposait à l’époque, il y en a qui avait plus de succès par rapport à d’autres. Nous avons amélioré nos offres pour mieux répondre à la demande de la clientèle. Et nous procédons de la même façon jusqu’à maintenant. Nous avons même revisité, à notre façon, la base pour faire nos pâtes à crêpes en utilisant de la farine de blé. Actuellement, l’enseigne compte trois boutiques et elle fait travailler vingt-sept personnes », raconte Haja Rakotondrabe, shop manager de Crêpe H&H à Ambatonakanga. Situées dans des endroits commerciaux de la capitale, les trois boutiques fonctionnent plutôt bien. Une quatrième va bientôt ouvrir sur l’axe de l’aéroport, selon le shop manager, qui dévoile que cette affaire est montée par des Malgaches.

S’alimenter autrement

« Je viens ici pour sortir un peu de l’ordinaire. Les produits qu’ils proposent ici peuvent remplacer les autres plats. Et quand je n’arrive pas à finir, je peux l’emballer et le finir tranquillement au bureau ou à la maison. Il m’arrive aussi d’emmener ma petite famille ici le dimanche », commente Nirina, une cliente de midi. « Avec le rythme du travail, les gens se nourrissent autrement qu’il y a quelques années. Beaucoup de gens découvrent les crêpes salées ici. Ils ont l’habitude des sucrées. Et ils s’étonnent que les crêpes peuvent remplacer un bon plat de riz, qu’elles rassasient autant», continue d’expliquer Haja Rakotondraibe.

Certains Malgaches exploitent la tradition culinaire des autres pays, histoire d’offrir un autre panel de choix aux consommateurs et en faire des « success story ».