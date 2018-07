Ambatondrazaka – École buissonnière pendant les cours du soir

À l’insu des parents ou des tuteurs, la plupart des élèves qu’on croit être dans les salles de cours du soir profitent de l’obscurité de la première partie de la nuit pour faire ce que bon leur semble dans la ville d’Ambatondrazaka.

En fait, ils sortent de leurs écoles respectives vers 17 h 45 et disent qu’ils suivent de prétendus cours « spéciaux » qui débutent à 18 heures tapantes, et ne rentrent chez eux qu’à partir de 20 h ou plus tard.

Ainsi, une jeune fille d’une quinzaine d’années a été surprise par sa mère en flagrant mensonge. Quant à son enseignante, elle s’est défilée.

« Nous donnons des cours de rattrapage rémunérés. C’est aux parents de contrôler leurs enfants ainsi que leur assiduité, car ce sont ces adultes qui nous paient », se justifie-t-elle.

Aussi, certains parents d’élèves essaient-ils de faire supprimer les cours de soir. Ils jugent que les enseignants ne se soucient que de leur propre intérêt en bâclant les cours et les exercices donnés pendant les horaires normaux à l’école.