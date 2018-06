Tourisme – Costa voit double

C’est avec une capacité d’accueil doublée et un nouveau bateau que «Costa Croisières» lancera sa saison 2018-2019 dans l’océan Indien.

Deux cent cinquante deux mètres de long, 12 ponts, 964 cabines. Le «Costa Victoria», fraichement rénové, est un beau « bébé ». Et une arme de séduction massive pour Costa Croisières qui affirme, avec ce changement d’enver­gure, son ambition dans la région. Présenté comme « élégant et raffiné », le nouveau navire, attendu au Port en octobre, pourra accueillir jusqu’à deux mille cent passagers. C’est deux fois plus que son prédécesseur, le « Néo Riviera ». « Et c’est un gros challenge qui s’offre à nous. Il va falloir le remplir, ce bateau », avance Georges Azouze, d’un air amusé.

Le Président « France » de Costa est sur notre île pour quelques jours. Venus à la rencontre des opérateurs locaux, et des agents de voyage, le voilà VRP de luxe d’une croisière de quinze jours qui sera proposée lors de la prochaine saison, d’octobre 2018 à mars 2019. Le programme: départ et arrivée à la Réunion, après une boucle Maurice – Seychelles – Nosy Bé, Diego, Tamatave. Sur son « hôtel qui se déplace », Georges Azouze promet « une expérience de voyage originale et des émotions rares, à un rapport qualité-prix exceptionnel ».

Marché en progression

Le marché des croisières se porte bien. En Europe, il s’est consolidé en 2017 et, avec 6,9 millions de croisiéristes (+2,5 %), selon les chiffres de la Clia, la Cruise Lines International Association qui regroupe l’ensemble des croisiéristes mondiaux. « Oui, on continue à progresser », confirme Georges Azouze, « et nous allons continuer à augmenter notre capacité d’accueil dans les années qui viennent ». Quinze bateaux composent la flotte «Costa Croisières». Sept autres sont en construction. À La Réunion, ce sont près de soixante dix mille croisiéristes qui sont passés par le Port, l’année dernière. Près de deux fois plus que la saison précédente.

L’objectif des cent mille touristes fixé par la Fédération régionale du tourisme, se profile d’ici 2020. L’arrivée du nouveau bateau de « Costa» devrait y contribuer. Pour le géant mondial des croisières, revenu à la Réunion en 2014, notre île est enfin une escale incontournable, après des débuts parfois chaotiques.

© JIR