TéLécom – Fianarantsoa se connecte au 4G

Le haut débit débarque dans le chef-lieu de la région Haute Matsiatra. Le lancement officiel de la 4G Orange a été effectué vendredi à Fianarantsoa par l’opérateur téléphonique. La délégation d’Orange Madagascar a profité de l’occasion pour s’enquérir et collecter directement les besoins des clients et futurs clients, en vue d’apporter les meilleures solutions pour le développement de leurs activités et ainsi offrir la meilleure qualité de service. «La connexion 4G d’Orange Madagascar permettra de booster les PME locales. Tandis que les étudiants et simples citoyens pourront toujours être à l’affut des actualités et dernières tendances sur le Net», souligne Michel Degland, le Directeur général d’Orange Madagascar. Fianarantsoa abrite différentes activités économiques autour de l’agriculture, de l’industrie, de l’agroalimentaire, ou encore de l’artisanat qui pourront alors aisément se développer et s’ouvrir sur un marché plus large grâce à cette connectivité. «L’arrivée de la 4G est une excellente nouvelle pour les opérateurs économiques locaux, ce afin de favoriser des usages innovants. C’est également une opportunité unique pour les entreprises malgaches, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, d’être présentes à l’international. Le numérique leur permettra de se positionner sur la carte des entreprises du monde, et d’avoir ainsi une vraie vie internationale», conclut le Directeur général d’Orange.