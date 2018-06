Quarante équipes ont disputé la phase finale du School Tournament, ce samedi à Amparibe. SFX a joué trois finales et a gagné deux titres.

Saint-François Xavier (SFX) rate de peu le triplé. Les champions du School Tournament Fiba 3×3, le premier tournoi inter-établissements de basketball à trois sont connus au terme d’un mois de compétition.

La phase finale des quatre catégories concernées, les U15 et U18 garçons et filles, se sont déroulé ce samedi, au collège Saint-Michel à Amparibe. Douze équipes chacune chez les garçons U15 et U18 ont disputé la phase finale, tandis qu’elles ont été seize, huit dans chaque catégorie, pour les filles.

Après les matches de poule et la phase finale de chaque catégorie, le collège Saint-François Xavier d’Anta­nimena a réalisé un doublé, en remportant deux des quatre titres en jeu, ceux des U15 filles et des U18 garçons. Cet établissement d’Antanimena qui a aligné Ntsiantery Rasetriarivony, Ialy Razafimahafaly, Tsiky Razakarivo et Valisoa Randria­nasolo, a gagné le trophée aux minimes filles, en battant en finale la formation des Rossignols d’Ambohimanarina.

La troisième place de la catégorie est revenue à l’Éco­le primaire publique d’Analamahitsy.

La formation de SFX composée de deux membres de l’équipe nationale de l’Afrobasket U16 en 2017 et de l’actuelle équipe nationale pour l’Afrobasket U18G, à l’instar de Sitraka Raharima­nantoanina et Marco Rako­tovao, renforcés par Toki­niaina Mendrika et Steven Rakotoa­limanana, a aussi arraché le titre dans la catégorie des moins de 18 ans.

Deux nationaux

La bande à Sitraka, qui mesure plus de deux mètres, a disposé en finale de l’équipe de l’ESCA. L’Arcade d’Ambohimanarina complète le podium.

Chez les U15 garçons, SFX rate la dernière marche en s’inclinant en finale face au Lycée SFA d’Anosivavaka, représenté par Fitiavana Rakotomihamina, Anthony Rakototsifera, Kevin Andrianantenaina et Haja Rabelohataona en finale. L’équipe hôte de Saint-Michel se contente dans cette catégorie de la troisième place. Chez les U18 filles, les Rossignols ratent leur deuxième finale face à Akamasoa.

L’équipe d’Andralanitra a été constituée de Ntsiantery Rasetriarivony, Ialy Razafi­mahafaly, Tsiky Razakarivo et Valisoa Randrianasolo. Une autre équipe de SFX finit dans le top 3 des cadettes.

La société Telma, sponsor de la Fédération malgache de basketball, a remis un chèque géant de 300 000 ariary à toutes les équipes championnes de chaque catégorie. Les vice-championnes ont, quant à elles, reçu 150 000 ariary, et 100 000 ariary pour celles classées troisièmes.

« Deux des cinq présélectionnés pour les Jeux africains de la jeunesse d’Alger, en juillet, à savoir Sitraka et Marco, ont participé à ce School Tournament. Ils joueront encore le championnat national ce weekend à Ankatso. Et la liste des quatre retenus sera dévoilée après le sommet national», mentionne pour conclure Jean de Dieu Randrianarivelo alias Deda, entraineur national de la discipline.