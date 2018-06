Mode de vie – L’eau et une usine de transformation, urgents dans l’Androy

La région Androy souffre du manque d’eau. Si cet élément vital reste disponible pendant toute l’année, les fokontany et communes connaîtront une bonne productivité agricole.

Besoin vital en eau. Le « kere » n’existe pas dans la région Anosy, comme le fait savoir Améline Liamaree, artiste et artisane de cette région. « Qu’on cesse de dire que nous mourrons du kere, nous sommes confrontés au problème d’approvisionnement en eau. Cette pénurie nous empêche de produire. Aussi, le fait de nous donner des sacs de riz ne résout pas le souci d’insécurité alimentaire », rappelle-t-elle lors de l’ouverture de la quatrième édition du Carnaval de Madagascar, qui s’est déroulée ce week-end, devant le stade municipal de Mahamasina.

D’après cette mère de famille, la région Androy dispose de vastes surfaces arables sur lesquelles poussent du manioc, du maïs, des patates douces, sans oublier les cactus qui donnent des fruits. Les paysans s’efforcent actuellement de cultiver des carottes, des pommes de terre et des brèdes qui entrent en jeu dans la composition d’une bonne ration alimentaire. La bonne maîtrise de l’eau pose un grand problème pour l’irrigation des champs de culture. Les cultivateurs recourent ainsi au service de l’Alimentation en Eau dans le Sud (AES) pour disposer d’eau destinée à l’arrosage des légumes.

En outre, l’absence d’usine de transformation désavantage les habitants parce qu’ils ne parviennent pas à conserver les produits périssables. « Nous ne pouvons pas stocker certains vivres au-delà de trois mois. L’installation d’une usine de transformation nous sauvera des denrées qui s’altèrent rapidement. Nous pourrons par exemple convertir le manioc en farine », poursuit Améline Liamaree. Elle souligne que si cette structure se met en place, elle permettra aux hommes et aux femmes d’accéder aux emplois durables et d’obtenir des salaires pour améliorer les conditions de vie de leurs familles.

Simplicité

L’artisane n’a pas omis de démontrer l’usage des produits artisanaux dans la vie quotidienne des Antandroy qui mènent un mode de vie simple. Le « voatavo » sert de calebasse pour conserver l’eau potable, le « lima » substitue le bol, tandis que le « daro » et le « finga » en bois remplacent les cuillères en aluminium et en inox. Le « fitavo­gnagna » renferme l’huile ou la crème capillaire, le « kignagna » ou huile de ricin est réputée pour la pousse des cheveux. « Nos sandales fabriquées à partir de peau de zébu supplantent les scoubidous. Nous ne dormons pas sur des matelas mais utilisons le “telo an-tara” et employons une petite natte en guise de nappe de table car nous mangeons à même le sol », explique-t-elle. Les objets traditionnels s’emploient jusqu’à ce jour, tels que la ceinture en coton pour serrer les vêtements féminins, le « vakoka » en guise de parure et le « pilotse » ou fronde que les hommes utilisent à la place des armes à feu.