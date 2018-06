Jirama – Le matériel est trop vétuste en région

Les pertes s’expliquent en grande partie par la vieillesse du matériel. Un «relooking» est de rigueur.

Dégradation. Un état des lieux des infras­tructures de la société nationale d’eau et d’électricité a été effectué afin d’évaluer les moyens à mettre en œuvre pour redresser la production de la Jirama sur l’axe Sud-Ouest du pays. D’après les constats, les ralentissements de performance en ce qui concerne la fourniture d’électricité sur l’axe Antsi­rabe Moron­dava, en passant par Miandrivazo et Mahabo sont dûs au délabrement du matériel utilisé par la société malgré des tentatives d’entretien ponctuelle effectué depuis l’installation de ces groupes électrogènes. Certains datent de l’époque coloniale et n’ont depuis, joui d’aucun programme de renouvellement à l’image de la centrale hydroélectrique d’Ambohimanga à Manan­dona Antsirabe. «Cette station qui, à la base était program­mée pour produire un minimum de milliers de Kilowatts ne contribue à peine que deux cents kilowatts pour la ville d’Antsirabe. Raison pour laquelle, nous sommes en train de remettre en état une autre station thermique dans la Ville d’Eaux afin de pallier cette faible production», explique Volahasina Rama­rohisa, directeur interrégional de la Jirama Antsirabe.

Par ailleurs, outre la remise en état des infrastructures existant, la Jirama, dans son plan de redressement, planifie aussi un système d’hybridation de la fourniture d’énergie. «Dans le cadre du projet Pagose, financé par la Banque mondiale, des projets sont en cours pour ainsi optimiser la production et améliorer l’approvisionnement en électricité dans ces localités grâce à la prochaine installation de station purement solaire. Un projet qui devrait être effectif dès la fin de cette année», a précisé Henri Randriari­manana, directeur général des opérations de la Jirama lors de la visite dans ces centrales.

Redressement

Miandrivazo, Mahabo, Morondava et Belo sur Tsiribihina, sur cet axe d’Antsirabe à Morondava sont sur la liste des quarante et une ville où la production d’électricité via les centrales thermiques sera bientôt hybridée avec l’énergie solaire en collaboration avec Jovena Energy. Cependant, à cause de la politique de navigation entreprise depuis toujours au sein de la société, les dégradations se sont empirées depuis plusieurs années au point de provoquer la révolte des abonnés dans certaines localités à cause de la piètre qualité de service fournie par la société nationale.

À l’image de la station thermique de Mahabo qui a été victime de braquage la semaine dernière. «La situation socio-économique est telle que l’électricité, est devenue un privilège plutôt qu’un droit élémentaire. La nouvelle politique de l’énergie prône pourtant le contraire. C’est pour cela que nous tentons de planifier une politique de gestion adéquate pour la société à travers ces projets d’hybridation. Ce qui n’est pas évident dans la mesure où de l’énergie issue du solaire n’est pas encore en mesure d’être parfaitement maîtrisée par nos techniciens», ajoute le directeur général des opérations. Autant de facteurs de blocage auxquels la société doit faire face pour rendre effectif sa politique de redressement.