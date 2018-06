Fête de la musique – La qualité et la quantité réunies

Avec les trois scènes montées pour la Fête de la musique, quarante-cinq artistes ont fait vibrer le public venu nombreux à l’Alliance Française.

L’ambiance était au rendez-vous dans toute l’enceinte de l’Alliance française d’Anta­nanarivo ou AFT, samedi après-midi. Dès 13 heures, les trois grandes scènes ont accueilli simultanément une belle brochette d’artistes d’univers musicaux différents. Les musiques actuelles résonnent et entraînent les jeunes dans l’air de clubbing dans le hall de l’AFT avec les prestations de nouveaux talents et des célébrités du rap, du RnB, du raga dancehall et de la musique électro. Une scène pour les auditions a favorisé les rencontres entre les nouveaux talents et les acteurs musicaux. Ce fut une belle opportunité pour Aig’uh, Inviktus Laboratory et Lay Jo de brasser autant de monde pour montrer leur talent à travers quelques morceaux.

Tsekma, ADR, Kimza, Nayad et Chantal ont fait des heureux sur la scène appelée « Ravintsara » pour l’occasion. Sur la scène « Havozo », installée dans le parking côté Est de l’AFT, les musiques aux couleurs tropicales ont réchauffé l’assistance. Onze nouveaux talents ont ouvert cette scène avant de céder la place à Mijah, Dedake, Ariane, Jarifa, et Sandra Beloba. Dans la partie ouest des bâtiments de l’AFT, le pop rock, le jazz, le roots a fait vibrer la scène « Veromanitra ». Neuf artistes ont offert une belle prestation devant un public conquis. Kristel, Mina Bolimakoa, Moajia, Kabôsy Spirit, Dougl, Af Jazz, Rain’Ve ont fait monter la température avec leur show avec brio.

Satisfaction partagée

« Madagascar est riche en culture musicale. J’ai pu me régaler avec les différents rythmes que ce beau monde d’artistes a offerts. J’ai envie de tout écouter mais il faut faire un choix. J’assiste à un groupe et je change d’endroit. Ça me permet de diversifier l’ambiance », commente Petra, une touriste allemande de passage dans la capitale. « Quel bonheur de pouvoir assister gratuitement au concert de tous ces artistes. Vive la fête de la musique et un grand merci aux organisateurs », commentent un groupe de jeunes visiblement satisfaits de l’ambiance qui règne dans toute l’enceinte de l’AFT.

« Nous sommes fiers de présenter les vingt-deux nouveaux talents à partir d’auditions qu’on a organisées, il y a quelque temps. Peut-être même qu’il y aura des voies professionnelles qui s’ouvrent grâce à ce partage avec les producteurs. Nous avons souhaité concentrer au sein de l’AFT l’organisation de l’avant-première de la Fête de la musique cette année, dans le but de favoriser les rencontres. Cette concentration nous a permis de rationnaliser, de rassembler différentes classes de population autour de la musique. Merci à tous les artistes, à nos partenaires et au grand public», annonce Jean-Paul Clément, directeur général de l’Alliance Française de Madagascar. Une quatrième scène a été montée pour recevoir les auditions des artistes qui se sont mobilisés dans le but de rencontrer les professionnels de la programmation et les festivaliers durant cet après-midi. Une bonne dizaine de jeunes talents ont manifesté leur intérêt.