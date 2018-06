Elevage dans l’Androy – Des transformations industrielles en vue

Un recensement du cheptel dans la région Androy a été présenté au ministère de l’Économie et du plan à Anosy. Un outil de décision disponible.

Opportune. La disponibilité des statistiques sur le cheptel ovin, bovin, caprin et avicole de la région Androy est à prendre comme une aubaine de développement de l’élevage. Le cheptel caprin occupe la première place et le district d’Ambo­vombe est indiqué comme le principal éleveur dans toute la région. On y compte quelque trente six mille ménages d’éleveurs de chèvres sur les quelque quatre vingt mille enquêtés. Il y a un mâle pour vingt chèvres femelles. On y dénombre ensuite deux cent dix mille têtes d’ovins soit sept moutons par famille d’éleveurs.

Le cheptel est exploité soit pour la viande, soit pour le commerce mais presque à 0.1% de transformation de la peau pour en faire de la laine. L’élevage de poulet est pratiqué en majeure partie, mais est considéré comme seulement une activité de démarrage dans l’élevage. Il y a un marché à saisir au niveau national, régional et international.

« La stratégie intégrée pour l’amélioration des revenus de la population du grand Sud en général implique le développement de l’élevage de la région Androy. Il y a un cheptel important à gérer et la mise à disposition de ces statistiques se justifie par l’ouverture du marché local, régional et international », a fait savoir le secrétaire général du ministère de l’Économie et du plan (MEP) à Anosy, jeudi, lors de l’atelier de validation de l’enquête sur le cheptel bovin dans l’Androy.

L’activité de transformation des peaux de bêtes n’attire pas encore. Celle, actuel­le- ment en exercice, reste l’industrie du « Mohair » avec les chèvres de race Angora, dont les produits sont connus hors frontière. Le projet, connu depuis 2014, est aussi la BOVIMA (Bonne viande de Madagascar), qui sera l’appellation de la marque de viande à exporter sur le marché régional.

Maladies

Le cheptel bovin et caprin de la région Androy et une partie de l’Anosy en sera la matière première de ce projet du groupe SMTP. Pour rappel, le recensement a été mené avec l’Instat (Institut national de la Statistique), le ministère de l’Agriculture et de l’élevage et le PNUD. « Ce recensement est également une mise à jour du dernier recensement agricole de 2014. Les projets se sont ainsi basés sur des données obsolètes. Nous avons pu déceler plusieurs opportunités économiques, se rapportant à l’élevage dans l’Androy », renchérit, Julien Andrianarisoa, directeur de l’Agriculture et de l’élevage dans la région Androy.

La reproduction est indiquée comme principal objectif d’élevage. Un objectif qui pourrait être suivi par le commerce ou la traction pour les activités agricoles. La principale contrainte au développement de l’élevage dans l’Androy, en revanche, reste la maladie (77%). En second lieu vient la problématique de la sécheresse, de l’alimentation et de l’abreuvement. « Les éleveurs ont encore recours aux soins traditionnels pour soigner les bêtes malades. Le mode de saillie est en majeure partie non assisté », indique un enquêteur.