Andramasina – Trois braquages en l’espace de deux jours

Trois braquages ont été enregistrés à Andramasina en l’espace de vingt-quatre heures, selon les points de situation quotidiens de la gendarmerie nationale. Le premier braquage à main armée a fait deux blessés graves à Sarotrovana, mardi, tandis que les deux autres se sont produits dans la nuit de vendredi, vers 23 heures. Ces deux derniers ont sévi à Madiorano-Akorona et à Andohariana. Les auteurs, un gang composé d’au moins cinq individus armés, ont fait parler d’eux depuis la semaine passée.

Pour le cas de Madiorano, il était 23h 40 quand une bande a cassé deux épiceries. Les bandits ont forcé les portes et agressé les locataires. Ils ont dérobé de l’argent, des bijoux et des appareils électroniques. Un blessé a été constaté. Les éléments des forces de l’ordre, sitôt alertés, se sont lancés dans la poursuite, mais les braqueurs étaient déjà hors de portée.

Pour le cas survenu à Andoharina, à la même nuit et heure que celui de Madio­rano, la troupe était au nombre de dix individus. Selon les témoignages recueillis par la gendarmerie saisie de l’enquête, les malfrats se sont dirigés vers Antanamahazo après le vol.

Un large ratissage a été effectué et l’on a pu mettre la main sur trois suspects, lesquels ont été immédiatement placés en garde-à-vue à la brigade d’Andramasina. Les autres complices sont toujours recherchés.