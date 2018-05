Tourisme – Madagascar s’associe avec les îles voisines

Pour relancer le secteur touristique, l’office national mise sur les partenariats tant au niveau national qu’international

Collaboration. C’est dans ce sens que les préparations de la prochaine édition de l’International Tourism Faire sont entreprises par l’office national du tourisme. Le programme a été annoncé officiellement, hier à Ambodivona, devant les partenaires de l’office. Pour ce faire, les stratégies de promotion classique à l’image des éductours seront reconduites à travers l’organisation de circuits écotouristiques combinés entre les six îles de l’océan Indien dont Mayotte, Comores, La Réunion, Maurice et Seychelles. En tout, un peu plus de soixante-quinze agences de tourisme, journalistes et bloggeurs internationaux bénéficierons des visites de sites d’exception répartis sur tout le territoire malgache avec un passage d’une journée au salon ITM afin d’échanger leurs expériences avec les opérateurs touristiques malgaches.

L’idée étant de reconquérir certains marchés perdus après les récents évènements qui ont terni l’image de la destination Madagascar. «À travers ces actions, nous ambitionnons de redorer notre image aux yeux des marchés français et allemands qui fonctionnent avec le concept de tourisme affinitaire selon l’étude sur la stratégie marketing de la destination Madagascar, élaborée par le cabinet international Leon travel & tourism en 2016», explique Volanirina Raveloson, directrice exécutif de l’ONTM.

Partenariat

Déterminé, à relancer le secteur, l’office national a engagé des collaborations avec différents acteurs locaux, sur l’ensemble des îles, ainsi que les opérateurs locaux, notamment dans les domaines des multimédia, à

l’image du groupe L’Express de Madagascar, ou encore les opérateurs hôteliers comme Colbert, ou encore les promoteurs d’espaces naturels à l’image de Madagascar National Parks.

Des partenariats qui consisteront à combiner les meilleures attractions touristiques de chacune des îles de l’océan Indien et d’en faire un circuit et un produit touristique complémentaire. «L’idée du circuit combiné entre les îles vanille et un concept unique qui sera proposé aux touristes internationaux à travers des coups marketing en ligne ainsi que d’une présentation via la promotion de la destination Madagascar lors du prochain TOPRESA », explique Hely Rakoto-manantsoa, membre du conseil d’administration de l’ONTM. «Cependant, outre la promotion du patrimoine naturel de la Grande île et des autres îles vanille, les animations proposées par l’Afrique du Sud seront aussi à l’affiche». L’Afrique du Sud qui sera le pays invité d’honneur pour cette prochaine édition de l’ITM en plus des petits opérateurs touristiques qui présenteront des offres lowcost afin de développer le tourisme national.

Harilalaina Rakotobe