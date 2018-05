Sorite de crise – Le PSD réclame une démarche « inclusive »

« Acteurs directs ». C’est ainsi qu’Eliana Bezaza, candidate déclarée à la présidentielle et secrétaire générale du Parti social démocrate (PSD), qualifie les prétendants à la magistrature suprême dans le processus électoral. « Des acteurs directs qu’il faudrait intégrer dans le processus de recherche de solution à la crise politique actuelle, qui a démarré sur la base des divergences concernant les lois électorales », affirme-t-elle.

« Personne n’est sans reproche. S’il faut discuter, trouver une solution à la crise actuelle, il faudrait y intégrer tous ceux qui ont déjà fait part de leur intention de se présenter à la présidentielle », soutient Eliana Bezaza, dans une communication à la presse, hier. La secrétaire générale du PSD avance, par ailleurs, que les problèmes récurrents dans le pays ont pour cause, le non respect des principes républicains.

Selon ses dires, « l’on tend à oublier les bases qui font de Madagascar une République, érigée en 1958. Le pays n’a plus besoin de faux problèmes, ni de juridisme politique. Il faut juste revenir à cette base ». Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, un collectif de politiciens regroupant un candidat annoncé à la présidentielle qu’est Saraha Rabeharisoa et un autre pressenti candidat, Jean Omer Beriziky, fustigent, également, la démarche de sortie de crise.

Constatant que la crise actuelle a pour origine les textes électoraux, ce collectif dénommé « Madagasikara soa », affirme que pour compléter la Constitution et les édits électoraux « il faudrait un accord électoral ». Il ajoute, par ailleurs, que « le partage de siègee n’a jamais rien résolu. Ce ne sont pas ceux qui ont déjà créé des crises qui apporteront des solutions ».

Garry Fabrice Ranaivoson