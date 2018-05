Santé – Des pousse-seringues électriques au CHU JRA

Les soins des patients dans le service des Urgences du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à Ampefiloha, se précisent. Il vient d’être doté de deux pousse seringues électriques (PSE), qui permettent d’éviter l’erreur de dosage du médicament injecté chez le malade. « Le médicament n’est plus dilué, mais sera à la bonne dose. On peut compter en microgramme avec ce matériel », a expliqué la professeure Nicole Rakotoarison, chef de service des Urgences du CHU JRA. C’était, hier, lors de la cérémonie de donation de la seringue, effectuée par le grossiste répartiteur pharmaceutique, la Société Pharmaceutique de Madagascar (Sopharmad) au CHU JRA. Cette société a, dans la foulée, offert des ordinateurs au comité de lutte contre la douleur, pour l’appuyer dans la formation sur la lutte contre la douleur.

Les patients des salles de réanimation sont les principaux bénéficiaires de cet équipement médical de dernier cri. Ils présenteraient à peu près 5 à 10 % des quatre-vingts à cent trente patients qui arrivent chaque jour dans ce service, et dont la plupart sont victimes d’accidents de circulation ou domestiques. Avant l’arrivée de ces PSE, l’hôpital a injecté les médicaments en compte goutte.

Miangaly Ralitera