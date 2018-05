Peace Corp – Quarante quatre nouveaux volontaires prêtent serment

Quarante-quatre jeunes volontaires de Peace Corp ont fini leur formation et partiront en mission dans les régions pendant deux ans. Ils ont prêté serment, hier à Mantasoa. Ils travailleront dans différents domaines et entreront en contact avec les personnes vivant dans les zones rurales. « Ces volontaires travailleront directement avec la population comme les paysans, les mères et les enfants et dans les différents services de santé pour répondre aux besoins de la population. Cette collaboration entre les volontaires et la population contribue au changement et apporte la réussite que la population voudrait pour son village. Les volontaires font aussi des échanges culturels avec la population », affirme Vanessa Dickey, président du Corps de la Paix à Madagascar.

Ces nouveaux volontaires aideront les centres de santé de base et formeront quelques foyers en matière de santé. Il existe actuellement cent soixante-trois volontaires,

répartis dans toute l’île.

Mamisoa Antonia