Médecine du sport – Médecins, entraîneurs et athlètes en formation

Exigée par le Comité Inter­national Olympique, la commission médicale au sein du Comité Olympique Malga­che a organisé un cours régional sur la médecine du sport. Le cours a duré trois jours et a pris fin ce mercredi à Amparibe.

Soixante trois médecins, kinésithérapeutes, entraîneurs et athlètes représentant trois îles de l’océan Indien à savoir l’île Maurice, les Comores et Madagascar ont suivi la formation. Cinq thèmes ont été élaborés durant les trois jours de formation dirigée par le Mau­ricien, le docteur Kistmareddy.

Il a été assisté par quatre docteurs malgaches. Un des modules parle du dopage, de la lutte et des procédures de contrôle. Le deuxième thème concerne le suivi de thérapie, le principe et la méthode de rééducation présentée par le docteur Rabeony Andrianaivo Mahaleo.

Le troisième point était relatif à l’assistance médicale pour les équipes en déplacement et l’assistance médicale relative à l’organisation d’une compétition et dans les jeux, animé par le docteur Roger Rakoto­malala. Le quatrième parle de la nutrition et les éléments fondamentaux de la nutrition des athlètes, l’alimentation recommandée par les athlè­tes à l’entrainement par le docteur Patrick Randrianison.

Et le cinquième point présenté par le docteur Annick Rakotomaharo est sur la généralité et le traitement de la luxation de l’épaule et de la coude. Madagascar prétend d’abriter l’année prochaine le cours continentaux de médecine du sport.

Serge Rasanda