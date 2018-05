Mahajanga – Trois régions vulnérables aux risques climatiques

Un atelier a permis de présenter les processus de planification nécessaires aux zones fragilisées par le changement climatique.

La présentation des résultats par rapport aux chaînes d’impact des risques climatiques dans la région Boeny, s’est tenue hier, dans la salle de réunion de l’hôtel les Roches rouges à la Corniche. L’agriculture et l’élevage, l’eau et l’assainissement, la forêt et la biodiversité ainsi que les zones côtières sont les quatre secteurs clés de la région.

L’atelier, organisé par le ministère de l’Environne­ment, écologie et forêt, représenté par le directeur régional de Boeny, Josette Rakoto­manana, à travers le Bureau national de coordination des changements climatiques, et en collaboration avec la GIZ/ et adelphi/GOPA, s’insère dans le projet de vulnérabilité au changement climatique à Madagascar, depuis novembre.

Hormis la présentation des résultats, l’applicabilité des processus de planification, surtout dans le cadre du Plan national d’adaptation au sein du ministère qui est en train d’être formulée, a été présentée. Et ce, pour faciliter l’appropriation du processus par les acteurs concernés.

Adaptation

La connaissance des impacts du changement climatique et des vulnérabilités spécifiques à Madagascar est indispensable pour renforcer les capacités d’adaptation nationales. C’est dans ce contexte que le programme d’appui à la gestion de l’Environnement (Page) de la Coopération technique allemande (GIZ) et l’Union Européenne, à travers le Projet sur le renforcement des conditions et capacités d’adaptation durable au changement climatique (PRCC), ont mandaté l’équipe adelphi/GOPA pour réaliser une étude.

«L’équipe a effectué des évaluations régionales participatives des risques climatiques dans trois régions hot spots climatiques, à savoir Analamanga, Boeny et Diana. Elles constituent les points de concentration des actions du programme Page/PRCC», explique Vanessa Vaessen, coordinatrice Composante 5 du Programme Page.

Vero Andrianarisoa