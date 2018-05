Lois électorales – La société civile attaque les décisions de la HCC

Des organisations de la société civile ont réagi sur la promulgation des lois organiques relatives aux élections. Elles critiquent les décisions prises par la Haute cour constitutionnelle.

À refaire. Les discussions sur les lois organiques relatives aux élections reprennent de plus belle. Quelques jours après la promulgation de ces textes par le président de la République, les réactions fusent. Après celles des politiciens, des organisations de la société civile analysent la version promulguée en proposant des tableaux comparatifs. Pour sa part, l’Observatoire de la vie publique (Se.Fa.Fi) scrute la cohérence des textes promulgués par rapport aux décisions de la Haute cour constitutionnelle (HCC) et de la version issue des parlementaires. Le mouvement Rohy, dans la même démarche rappelle l’évolution des différentes versions des textes électoraux depuis la proposition initiale jusqu’à la version promulguée.

Dans son communiqué intitulé « La déchéance des lois électorales », la Se.Fa.Fi remet en cause la constitutionnalité des textes promulgués après le « toilettage » conformément à la décision des juges constitutionnels. « La HCC légifère, se substituant à un Parlement, privé de sa principale raison d’être » rappelle la missive diffusée. Les textes auraient dû être soumis à nouveau au Parlement compte tenu de l’essence des articles jugés anticonstitutionnels. Selon la Se.Fa.Fi, plusieurs articles modifiés et promulgués résultent « d’une décision unilatérale du président de la République ».

Pressions

Les critiques du mouvement Rohy portent sur le contenu des textes extirpés. Dans sa proposition d’amélioration, cette coalition d’organisation de la société civile propose « entre autres améliorations consistantes, un plafonnement du financement des campagnes électorales ». Le mouvement Rohy rappelle le contexte dans lequel ces lois ont été adoptées à l’Assemblée nationale. « Il a été constaté que la commission juridique, composée essentiellement du Mapar, du TIM et du MMM avait supprimé tous les articles relatifs au financement de la campagne électorale. Cela présage de leur volonté de ne pas faire la transparence sur le financement qu’ils utiliseront », soutient cette organisation. Ainsi, il semble reprocher à la HCC d’avoir cédé aux pressions de ces députés.

Source de la crise politique actuelle, les lois organiques relatives aux élections ont été adoptées à l’Assemblée nationale le 21 février. Les députés issus de l’opposition ont par la suite déposé plusieurs requêtes. Les juges constitutionnels ont publié leur décision le 3 mai. Dix-sept articles ont été déclarés non conformes à la Constitution, anticonstitutionnels ou à extirper. Le Gouvernement, a par la suite, émis une demande d’avis sur quelques articles. Le 11 mai, le président de la République Hery Rajaonarimampianina a promulgué les trois lois suite aux précisions apportées par la HCC. Pour la Se.Fa.Fi, il s’agirait « la HCC n’a pas invalidé les lois électorales rejetées par diverses parties (dont la société civile), que de manière très limitée».

Andry Rialintsalama