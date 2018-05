« LIBERTALIA Festival » – Le festival à la conquête de l’île aux parfums

Avec un florilège de musiciens exceptionnels au programme, le Libertalia Festival prendra ses quartiers sur l’île de Nosy Be pour un événement transcendant.

C’est quasiment un nouveau départ que le « Libertalia Festival » entreprend avec cette cinquième édition qui sublimera l’île aux parfums, du talent des artistes nationaux et internationaux à son affiche. Porté par cette envie constante de promouvoir l’excellence de la musique malgache ainsi que la richesse culturelle qui l’anime, le label « Libertalia Music Records » s’est, en effet, laissé pousser des ailes cette année, pour organiser un festival de grande envergure.

Du 25 au 27 mai, c’est à Nosy Be sur la plage de Madirokely, que le « Libertalia Festival » émerveillera les mélomanes qui s’y joindront pour ce qui sera un événement inédit et sensationnel. « Dans un cadre paradisiaque, le festival sera cette année plus convivial et festif. On opte désormais pour une internationalisation plus poussée de nos artistes grâce à des nouveaux partenariats nationaux et régionaux. D’ailleurs, l’île de Nosy Be bénéficie déjà d’une notoriété internationale grâce au tourisme », affirme Gilles Lejamble, responsable au sein du Libertalia Music Records. En tout, ils sont une bonne vingtaine de groupes nationaux et internationaux à s’y mettre en scène, le tout étant sur le même piédestal. Au fil de ses éditions précédentes, nombreux sont les groupes malgaches à avoir acquis cette notoriété internationale, sur la scène de ce festival.

Un festival, un voyage

À l’instar des Dizzy Brains et Kristel auparavant, plusieurs groupes et artistes y seront ainsi à suivre de près. Les organisateurs ont convié un panel de professionnels internationaux pour découvrir justement le talent de ces artistes, confirmant le « Libertalia Festival » comme une plateforme de découverte émérite pour la scène culturelle internationale. Journalistes, producteurs et directeurs de festivals internationaux sont ainsi attendus lors de ce festival, de même qu’un public mélomane et chaleureux.

Jouissant d’une aura d’exotisme propre à Nosy Be, l’événement enchantera aussi par sa programmation éclectique. S’il s’est toujours démarqué par son aspect plutôt orienté rock’n’roll, le festival se plaira à mettre en avant des sonorités plus électro pour sa cinquième édition. De même, c’est toute une aventure que le « Libertalia Festival » promeut également, le tout porté par son engagement pour la lutte contre le VIH Sida. Cela débutera dès le 23 mai à midi avec une grande caravane qui prendra l’allure d’un « Road show », partant de l’Alliance française d’Antananarivo à Andava­mamba, elle rejoindra par la suite Ankify puis la plage de Madirokely à Nosy Be.

Andry Patrick Rakotondrazaka