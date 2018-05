Forum – Les énergies renouvelables à Maurice

Le premier Forum Régional des Energies Renouvelables se tient à Maurice. Une forte délégation réunionnaise y est attendue.

En mars 2017, un partenariat tripartie était signé entre le ministère de l’Énergie et des Utilités publiques de Maurice, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie de La Réunion (Ademe) et l’Agence Française de Développement (AFD).

Les acteurs mauriciens et réunionnais s’engageaient à renforcer l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau de l’île Maurice. Nos deux îles font face aux mêmes défis en matière d’énergie et dépendent, encore, d’une production majoritairement basée sur les combustibles fossiles (charbon et fioul lourd). À La Réunion, le recours aux énergies renouvelables s’est rapidement imposé comme une solution alternative. La part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique électrique local, représente à ce jour 35 %. L’objectif est d’atteindre les 50 % d’ici 2020. L’île Sœur souhaite faire grimper sa part d’énergies renouvelables de 20 % à 35 %, d’ici 2025.

Une ambition forte qui implique de relever des défis à la fois sur les plans institutionnels, socio-économiques et techniques. Ce partenariat prévoyait notamment l’organisation de manifestations conjointes autour des énergies renouvelables, courant 2018. Ce qui sera le cas à la fin du mois de mai, avec le tout premier Forum Régional des Energies Renouvelables de l’océan Indien (28 au 30 mai prochains).

Marchés émergents

Organisée par le programme ENERGIES de la Commission de l’océan Indien (COI) et financée par l’Union Européenne (UE), cet événement permettra aux professionnels du secteur d’explorer en profondeur les questions liées à la gouvernance du secteur de l’énergie, l’intégration des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans une région où les technologies propres sont en pleine expansion. cent cinquante participants, quarante exposants issus des secteurs public et privé sont attendus à Maurice pendant deux jours où seront abordés des thèmes tels que la compétitivité des énergies renouvelables en zone insulaire, l’environnement institutionnel et réglementaire des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique à travers des présentations, ateliers et tables rondes.

Pourquoi un tel engouement pour nos voisins ? Depuis deux ans, la dynamique est bien répartie sur la zone océan Indien. Il y a même une émulation avec Maurice. En coulisses, les entreprises réunionnaises restent très dépendantes des appels d’offres lancés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Des appels qui se font de plus en plus rares, deviennent quasi inexistants depuis 2016. De quoi pousser nos entreprises à aller voir ailleurs comme à Maurice ou dans la zone océan Indien (Mada­gascar et les Seychelles), pour exporter leur savoir-faire. Ce sont autant de marchés émergents pour les entreprises réunionnaises et françaises, aujourd’hui bridées par la CRE.

Akuo, Green Yellow, Corex Solar ou encore Quadran ont pris pied sur le marché mauricien qui ambitionne de doubler sa part d’énergies renouvelables, dans son mix énergétique, d’ici 2030 (actuellement aux alentours de 20 %).

Du côté de Temergie, on explique que ce forum permettra de confronter les expériences menées dans chacune des îles et de fixer un cap, une feuille de route pour le développement des énergies renouvelables.

