Football – Tournoi du centenaire de Mandela – Un tournoi de jeunes au Malacam

L’école de football 67 Grassroots et l’association Gasyfoot organiseront un tournoi U11/U14 au stade Cheminots Antanimena, pour célébrer le centenaire de Nelson Mandela.

Comme en Afrique du Sud, Mada­gascar célèbrera le cen­tenaire de Nelson Man­dela, ancien président

sud-africain.

À cette occasion, l’école de football 67 Grassroots et l’association Gasyfoot ont invité vingt-quatre équipes à disputer un tournoi de foot à 9, les samedi 2 et dimanche 3 juin, au stade Cheminots Antanimena. Douze formations en catégorie U11 et douze autres chez les U14.

« On a sollicité l’ambassade d’Afrique du Sud, pour célébrer le centenaire de Nelson Mandela et on a eu l’autorisation. Pour le tournoi, nous avons invité des équipes de quartiers, comme le FC Ankoay Ankazomanga ou encore Jaguar Antohomadinika, ainsi que des clubs évoluant en championnat régional, comme le Jet Mada. Idem pour plusieurs établissements scolaires, comme le Lycée Français Tananarive et l’American School par exemple », confie Cédric Djavo du 67 Grassroots.

Comme cité précédemment, il s’agira d’une compétition de foot à 9. Le terrain du stade Cheminots Anta­nimena sera ainsi divisé en deux et sera utilisé dans le sens de la largeur, comme c’est le cas habituellement pour les tournois destinés aux plus jeunes.

Match de gala

Pour rappel, Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918. Figure de la lutte contre l’apartheid, il a dirigé la nation Arc-en-ciel de 1994 à 1999. C’est un des hommes d’État les plus célèbres de l’Histoire. Madiba, de son nom tribal, est décédé en décembre 2013.

Un match de gala est également prévu, en marge du tournoi. Celui-ci mettra aux prises l’ambassade d’Afrique du Sud et l’ambassade de France. Outre les rencontres sportives, d’autres manifestations sont également au programme.

« Nous collaborons également avec l’Unicef. L’événement se tient durant le mois de juin, à l’occasion du mois de l’enfant. Et donc, on a décidé d’organiser une sensibilisation sur les droits de l’enfant », rajoute Cédric Djavo.

Haja Lucas Rakotondrazaka