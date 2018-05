Décharge d’Andralanitra – Vers une transformation en biomasse et compost des ordures

Les ordures seront désormais transformées en briquettes de biomasse et en composts. Andralanitra restera encore et toujours la décharge pour la ville d’Antananarivo.

Transformer et réduire les ordures. C’est l’objectif essentiel du projet pilote de réhabilitation de la décharge d’Andralanitra, inaugurée hier. Il consiste à transformer les ordures en composts et en briquettes de biomasse. « Nous avons fait l’essai en 2015 avec Madacompost. Il est indispensable de confirmer les études par l’essai. Rassembler les matières premières à Andralanitra et définir les produits finis qu’on peut en tirer. Il est confirmé qu’on peut transformer les déchets ménagers, en compost. Et les produits connexes, comme les cartons et les chutes de bois jetés par les artisans et les industries, vont être transformés en combustibles écologiques que les industries peuvent utiliser comme chaudière pour produire de l’énergie », explique Antonio Randriatsimihory , chef de projet de Gevalor, association pour la gestion durable, travaillant avec le service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo (Samva).

Dans la phase de production, les initiateurs du projet doivent encore évaluer le prix de vente de ces composts et combustibles. « Nous sommes en train de créer un marché intérieur. Les composts seront destinés aux agriculteurs périurbains. Et nous sommes en train de définir le prix par rapport aux moyens financiers de ces agriculteurs. Nous voulions que ce soit des composts compétitifs et accessibles », ajoute-t-il.

Recyclage

L’idée n’est pas seulement de créer un marché intérieur mais de sensibiliser les gens au recyclage. « Nous ne restons pas seulement dans la commercialisation de ce compost mais surtout sensibiliser la population à utiliser des produits recyclés », souligne t–il. Andralanitra restera encore la décharge des ordures pour Antananarivo pour le moment. Trouver une solution de traitement est nécessaire.

Quelques entreprises s’intéressent à la transformation des ordures mais hésitent encore à cause de leur qualité. « Des entreprises pensent récupérer les ordures pour produire des hydrocarbures. Les ordures contiennent plus de matières biologiques, ce qui diminue la qualité des ordures de Madagascar. Mais on ne peut pas attendre ces entreprises, en effet, nous pouvons transformer les déchets en autobloquants ou en charbon », affirme Lanto Rasoloelison, ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures.

Mamisoa Antonia