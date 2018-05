Carrer day – Les jeunes découvrent le monde professionnel

Dans le cadre de l’évènement « Journée des métiers», des jeunes défavorisés ont pu bénéficier du partage d’expérience de la part de professionnels.

Échanges et partages ont été le fil conducteur de l’évènement « Carrer Day 2018» ou journée des métiers, qui s’est déroulé samedi dernier à Ambohibe Ilafy. Appuyée par l’ONG Ho maitso ny Tontolo, l’initiative organisée par l’ONG Education for Madagascar a pour objectif de permettre aux enfants, qui sont fréquemment en absence de référence parentale d’identifier une vaste palette d’activités professionnelles. Ainsi, des jeunes de moins dix-neuf ans, ont pu profiter des partages d’expériences assurées par des intervenants provenant de tous les secteurs d’activités professionnelles possibles.

Notamment issus de métiers et d’industries diverses et variées dont une experte en tourisme, écrivains et intellectuels, enseignants et directrice d’école, spécialiste de la conservation, artiste – peintre – sculptrice, travailleur social, banquiers, marathonien, géologue ou médecin, ces professionnels se sont organisés en petits groupes de débat et d’atelier à partir du thème « construire son rêve ». « Ne pas se suffire à ses connaissances ni à soi-même, il faut aller vers l’autre pour finir le puzzle de son avenir », tel a été le modèle de partage lancé par l’association à travers les paroles de son fondateur Erick Rajaonary.

Partenariat

Par ailleurs, suivant les principes de promotion du développement prôné par l’ONG, Ho Maitso ny Tontolo s’est aussi engagé sur un partenariat durablement vert auprès des jeunes de l’Education for Madagascar de façon à contribuer au développement des connaissances pour les jeunes de la localité. Ainsi, c’est à travers ces collaborations, notamment, avec une jeune entreprise de création, de production et ventes d’articles textiles qui s’engage à verser un pourcentage de ses revenus à l’ONG, ainsi qu’une école assurant la formation des enseignants de l’organisation que l’évènement a pu se concrétiser. Cependant, au-delà de l’aspect financier, l’ONG assure le suivi de leur scolarité avec un accompagnement pédagogique. « À travers ce programme, nous avons mis en place l’utilisation des équipements en tablettes, l’organisation des activités hors scolaires de ces jeunes », conclut le fondateur de Ho maitso ny Tontolo

Harilalaina Rakotobe