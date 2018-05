Soixante-deux équipes prendront part au BMOI Premium Challenge, tournoi de tennis en double destiné aux cadres d’entreprises, les samedi 26 et dimanche 27 mai.

Parmi eux, on retrouvera la paire Véronique Boyaval-Mamialisoa Raha­jarizaka, qui avait triomphé l’an passé dans le tableau féminin. Les deux joueuses rempilent ensemble cette année, pour viser certainement une deuxième victoire consécutive.

Deux sets

Stéphane Rajaonson et Eric Lavergne, vainqueurs dans le groupe Steel du tableau masculin lors de la précédente édition, reformeront également leur duo. Par contre, plusieurs autres habitués du tournoi ont changé d’équipiers. Fitia Randria­mi­fidimanana, finaliste l’an dernier, évoluera ainsi en compagnie de Liana Rakotondrahova.

Du côté des hommes, Nantenaina Rakotobe, dit Benaivo, tenant du titre du groupe Titanium, sera, quant à lui associé à Tovo Rako­tondrafara. On suivra de près les performances de ces nouvelles équipes.

Le tournoi BMOI Premium Challenge comptera quatre tableaux au total. Citons hommes groupe Steel, hommes groupe Titanium, dames et père-fils. Pour précision, les matches se jouent en deux sets de quinze minutes chacune.

En cas d’égalité au terme des deux manches, les deux équipes sont départagées par un point décisif ou mort subite.

Haja Lucas Rakotondrazaka