Assainissement – Les inondations maitrisées à Antananarivo

Les grands travaux de curage des canaux d’Antananarivo-ville avancent. L’objectif est de juguler les inondations.

Fin de cauchemar pour les habitants des bas quartiers. Les menaces d’inondation dans l’agglomération de la capitale seraient écartées. Du moins pour la prochaine saison d’été. Les grands travaux de curage des canaux d’Anosibe à Tsarasaotra battent sonplein. « Ces travaux ont été lancés par l’État pour prévenir les inondations dans la plaine d’Antananarivo», a lancé Ramarcel Benjamina Ramanantsoa, ministre auprès de la Présidence, chargé des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE). C’était, hier, dans le cadre de la descente du ministre dans les bas quartiers, pour constater l’évolution des travaux d’assainissement en cours, dans le cadre du programme d’assainissement d’ Antananarivo, financé par l’Agence Française de Développement (AFD ) et l’Union Européenne, sous la maitrise d’ouvrage du M2PATE.

Les travaux consistent à l’organisation et à la réhabilitation du système de drainage des eaux usées et des eaux pluviales. Les engins utilisés ont pour mission d’enlever les boues déposées au fond des réseaux d’assainissement, depuis des années. Tous les canaux des bas quartiers, à savoir celui d’Andriantany mesurant 5 kilomètres d’Anosibe à Tsarasaotra, et le canal C3, en sont concernés. Depuis le début des travaux, 11 000 m3 de boues auraient été enlevées, entre Anosibe et Ampefiloha. Ces canaux doivent retrouver leur niveau normal, c’est-à-dire, mesurer entre 1 mètre et demi et 3 mètres, selon le lieu.

Plusieurs milliards

La réhabilitation des stations de pompage à Ampefiloh , 67ha , Isotry et Anatihazo n’est pas en reste. « Elle débutera incessamment », promet le ministre. « Le renouvellement des canalisations de refoulement qui permettent de pomper l’eau des canaux secondaires dans l’Andriantany puis de l’Andriantany dans la rivière d’Ikopa, seront aussi réalisés dans les prochaines semaines », ajoute la direction de communication du M2PATE. Pour l’entretien des infrastructures, les organisations non gouvernementales (ONG) seraient mobilisées pour sensibiliser les habitants à ne plus jeter des déchets dans ces canaux.

134 milliards d’ariary sont déployés pour la mise en oeuvre de ce Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo (PIAA), le plus grand projet d’assainissement de l’État. Les 99 milliards d’ariary sont offerts par l’AFD, et les 12 milliards d’ariary, par l’Union Européenne. L’État y a aussi contribué à hauteur de 23 milliards d’ariary.

Des techniciens mettent, toutefois, en doute «cette fin » d’inondations, martelée.

« Tout dépendra de la quantité de pluies. Par ailleurs, tant que ces constructions érigées sur les canaux ne sont pas démolies, le problème d’évacuation d’eau persistera dans la capitale », confie une source.

Miangaly Ralitera