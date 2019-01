Pétanque -grande finale PPF – Tselonina file en quarts de finale

Avec deux victoires à son actif, Tselonina a accédé aux quarts de finale du tête-à-tête, hier. Les autres Malgaches sont tous passés à la trappe.

C’est le seul rescapé du camp malgache. Jean Michel Andrianjaka dit Tselonina s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi tête-à-tête, à la Grande Finale Passion Pétanque Française, hier à Fréjus. Exempté de premier tour, il a enregistré deux victoires en deux rencontres. Les autres boulistes malgaches, quant à eux, ont tous été éliminés.

Tselonina est entré en lice directement en seizièmes de finale. Il était opposé à Joseph Molinas pour cette première sortie. Une première apparition conclue sur un score serré de 13 à 10. Par la suite, il s’est retrouvé à l’autre Molinas engagé dans la compétition, en l’occurrence Fernand. Cette fois-ci, il a plié l’affaire 13 à 7, afin de valider son ticket pour les quarts de finale. Contraire­ment à Tselonina, les autres sont tous passés à la trappe. Christian Andriantseheno dit Racle, Angelo Falima­nantsoa dit Jex et Jacob Rajoelison ont été sortis dès le premier tour. Ils se sont respectivement inclinés devant Abderrahim Khouadri (11-13), Frédéric Bauer (6-13) et David Doerr (5-13).

Triplettes

Hajatiana Ratsimbazafy dit Lesakely a, pour sa part, réussi à passer ce premier tour, après avoir battu Dalmasso (13-4). Par contre, il a été battu en seizièmes de finale par Philippe Montoro (12-13). Herman Luc Rahaingoson et Maminirina Andrianirainy dit Mamy Ronaldinho ont également perdu durant ces seizièmes, respectivement face à Fernand Molinas (12-13) et Frédéric Delys (6-13).

Du côté du tournoi en triplettes constituées, les équipes masculines ont été départagées en quatre groupes. Les triplettes malgaches Tselonina-Mamy Ronaldinho-Luc et Lesakely-Jacob-Jex se retrouvent toutes deux dans la poule 4, après tirage au sort. Les équipes Darodes et Riviera complètent cette poule. Pour rappel, les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale. Du côté du tableau féminin, il n’y a que deux groupes. Fanja Aubriot Rakotoalijohn et ses équipières, Lesaine et Ludivine D’Isidoro, évolueront dans la poule 2, en compagnie des formations Bandiera, Bourriaud et Virebayre.