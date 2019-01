Musique classique – Une année riche au Madagascar Mozarteum

Une année faste et bien garnie, le tout porté par une programmation déjà close, c’est ce que l’association Madagascar Mozarteum promet aux férus de musique classique.

Un genre musical intemporel, qui aura bercé des mélomanes de génération en génération et ce depuis plusieurs décennies. La musique classique ne cesse de gagner en intérêt auprès du public, notamment auprès des jeunes qui sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser. À l’image de la troupe de l’Ensemble vocal Hiraitra qui a émerveillé le public mélomane de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely avant-hier. Grâce à l’initiative de l’association Madagascar Mozarteum, qui œuvre activement pour la promotion de la musique classique, les concerts classiques de midi, qui se tiennent ponctuellement à l’IFM Analakely, chaque premier mercredi du mois, ne cessent ainsi de gagner en envergure.

Continuant sur sa lancée donc, l’association annonce déjà une année exceptionnelle pour les inconditionnels du genre. « Cette année sera particulièrement très copieuse de notre part. Le fait est qu’on s’est plu à enrichir notre programmation et à délecter les mélomanes de tous horizons de l’harmonie de la musique classique » confie José Bronfman, président de Madagascar Mozarteum.

Un marathon

Le concert classique de midi en est actuellement à sa 97ème édition et le dernier n’a été que les prémices d’une série de concert chargée en émotions de la part de Madagascar Mozarteum. Plusieurs autres concerts tout aussi exceptionnels sont à venir. Notamment, le concert du 6 avril à l’IFM Analakely pour la 100ème édition des concerts classiques de midi de Madagascar Mozarteum.

Un grand moment qui enchantera particulièrement les férus de musique classique de tous âges et de tous horizons, puisqu’il se découvrira en exclusivité comme un grand marathon de la musique classique sur la scène de l’IFM Analakely. José Bronfman de rajouter « Ce sera l’occasion pour nous d’entamer officiellement la célébration de nos 10 ans d’existence. Ainsi pour marquer le coup, on délectera les mélomanes d’un grand concert de 5h d’affilée dans l’esprit d’un gala mélodieux ». Le temps de cet 100ème des concerts classiques de midi, quatre-vingt groupes sont ainsi attendus, des groupes qui représentent tous ceux qui ont participé à cet évènement auparavant.

Ces concerts s’étant toujours affirmés comme une plateforme de découverte harmonieuse et resplendissante de générosité pour tous les musiciens et chanteurs de musique classique nationaux. En outre, plusieurs autres évènements sont aussi prévus, notamment avec des artistes et troupes internationaux. À l’instar d’Adrien Marchand annoncé pour le mois de mai et « Le cris de Paris » annoncé pour le mois d’octobre. Soyez prêt !