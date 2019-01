Mandritsara – Une chasse à l’homme prise à contre-pied

Une horde d’individus a tenté d’attaquer l’hôpital de Mandritsara pour y arracher un individu ayant charcuté à mort son épouse. La foule en voulait également à ses parents et aux membres de sa famille.

Il s’en est fallu de peu. Les nerfs à fleur de peau, une soixantaine d’habitants d’Andra­nonkazo Ambolombe s’est lancée dans une chasse à l’homme. Après le meurtre de l’un des leurs, une jeune mère de famille, charcutée à mort à son domicile pas son propre mari dans la nuit de dimanche à lundi, les

proches de la défunte se sont rués vers le chef lieu de district de Mandritsara, où l’auteur du meurtre est placé en observation médicale après avoir tenté de se donner la mort. Après avoir ôté la vie de son épouse, il a bu de l’acide, de source hospitalière.

Les membres de la famille de la victime ont crié vengeance. Œil pour œil, dent pour dent, ont-ils clamer haut et fort. « Cette horde de villageois en état d’énervement total ne voulait pas seulement la tête du mari, auteur du meurtre, mais voulait également s’en prendre aux parents ainsi qu’aux frères et sœurs de celui-ci. Fort heureusement, nous avons pu intervenir à temps. Du coup, la série de lynchage à mort que les villageois enragés fomentait, a été pris à contre-pied in extremis », affirme le chef d’escadron Gildas Norbert Ramananga, commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Mandritsara.

« Contraints de fuir leur village, où leur commerce a été pillé et leur véhicule vandalisé avec d’autres biens, des personnes de l’entourage du chef de famille cloué au pilori, dont ses parents et ses cousines, sont placés en lieu sûr, sous haute surveillance. Ils seront escortés à leur village après le passage au parquet de l’affaire », poursuit le commandant de compagnie.

Village déserté

Le père de famille mouillé dans cette affaire travaille en tant que secrétaire à la commune rurale d’Ambilombe. D’après les explications du maire, des fonds gardés chez le quidam ont été dérobés lorsque le fokonolona s’est déchaîné sur les biens de ses parents, dont une maison et un commerce.

Le couple a un bébé de deux ans. Selon des témoignages de riverains, l’homicide a été commis pendant une scène de ménage. Alors que le forcené était en train de violenter son épouse, sa nièce, âgée d’environ dix ans a donné l’alerte. Le corps inerte de la mère de famille avait attendu les villageois lorsqu’ils sont venus à la rescousse. À côté, son bourreau avait une mine mortuaire après avoir bu près d’un demi-litre d’acide. La famille de la malheureuse habite dans un village situé à environ 2 kilomètres du lieu du crime.

À l’aube, lorsque les nouvelles sur le meurtre ont fait le tour des environs, ils ont débarqué en masse sur les lieux du crime où un village déserté les attendait. La cohue d’individus en furie s’est, du coup, adonnée à des pillages et à des actes de vandalisme. Ils ont ensuite parcouru plus de soixante kilomètres jusqu’à Mandri­tsara. « Ces villageois voulaient arracher l’auteur du meurtre de son lit d’hôpital mais la chambre où il a été gardé a été tenu secrète et des gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser l’établissement. N’ayant pas fait machine arrière, les villageois furieux se sont tournés vers la gendarmerie et j’ai entamé avec eux des pourparlers », explique le chef d’escadron Gildas Norbert Ramananga.

« Mercredi, après les funérailles qui se sont déroulées la veille, une soixantaine de proches et amis de la défunte sont revenus à la charge mais la sécurité avait déjà été renforcée à l’hôpital et les personnes dont ils réclamaient la tête étaient déjà en lieu sûr. Pour désamorcer la situation, ils ont été conduits devant l’organe mixte de conception qui a réussi à les convaincre de laisser l’affaire aux bons soins de la justice pour ne pas envenimer davantage l’atmosphère, dont la tension est à son summum », confie le commandant de compagnie.

Le secrétaire de la commune d’Ambilombe incriminé dans ce crime devrait comparaître devant le parquet dans deux ou trois jours.