Loisirs – Liva RAMANANDRATOSOA – « On se doit de faire rêver le public et de réaliser ce rêve pour lui »

Actrice engagée de la scène culturelle et évènementielle à travers son agence Gasy Events (GE), Liva Ramanandratosoa évoque sa profession qui illustre grandement sa passion.

Parlez-nous de votre parcours, ainsi que l’histoire de Gasy Events…

J’ai toujours été active dans le milieu culturel. Ayant fait mes armes dans le milieu du journalisme, j’ai aussi œuvré au sein du ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine. En outre, je me suis toujours plu à forger mes expériences au fil des ans, notamment en contribuant à l’organisation de la XVIe édition du Sommet de la Francophonie au pays. C’est en 2016 que l’idée nous est venue de créer Gasy Events (GE) avec comme objectif essentiel de faire de l’évènementiel un créateur d’émotions positives. Un leitmotiv qu’on a su brillamment illustrer avec le premier concert qu’on a organisé, un prestigieux hommage à Rakoto Frah au Carlton Anosy.

Vous avez, depuis, fait de la communication votre fer de lance…

La communication n’est pas qu’un vecteur d’images ou de messages pour nous, elle est au cœur des relations sociales, aidant à générer des avantages mutuels et des satisfactions personnelles. GE se distingue ainsi par cette touche personnelle et authentique propre à l’imaginaire, la vision et les inspirations que j’ai en commun avec mon équipe. Cela s’illustre par les mises en scène qu’on conçoit, ainsi que nos décors inédits, à chaque fois, qui touchent à la sensibilité de notre clientèle. Ces qualités que l’on met surtout en avant à travers nos communications. Au vu du paysage socio-culturel du pays, GE s’inscrit donc dans un esprit d’innovation, d’excellence et de proximité. Avec un spectacle, par exemple, le gain communicatif n’est pas à sens unique, il se doit de contenter le public et l’artiste. C’est un lien fusionnel que l’on initie, pouvant créer des sentiments positifs que les spectateurs attendent et que l’artiste souhaite.

Qu’est-ce qui distingue surtout Gasy Events sur le marché de l’évènementiel ?

Ce n’est pas simplement la qualité de l’évènement, c’est aussi l’organisation matérielle, le concept mis en avant, le choix des partenaires et surtout la passion vécue.

« Mettre du cœur à l’ouvrage » fait la différence, s’engager à offrir aux parties prenantes un moment unique, propre à leurs attentes. On se doit de faire rêver le public et de réaliser ce rêve pour lui. On privilégie aussi principalement le relationnel aussi bien avec notre clientèle, les artistes, que le public. GE a fait le choix d’offrir des évènements exigeants, dont les objectifs sont au-delà du professionnalisme et de l’organisation de spectacles. On travaille avec toute une palette d’acteurs majeurs dans le secteur, en toute bonne entente. Les spécificités de GE s’articulent autour de sa quête perpétuelle de synergie avec les partenaires et le public, sa méthodologie de proximité et de son leitmotiv d’excellence.

Comment percevez-vous la scène culturelle et artistique nationale ?

Il y a tant à faire sur la scène culturelle et artistique. La demande du public et des partenaires sont légion, car la dimension culturelle du développement a été souvent négligée. Or, ce vecteur de croissance peut être un atout primordial pour le bien-être du public et pour l’activité des entreprises.

Pouvez- vous dresser votre bilan de 2018 ?

2018 a été une année « crescendo » pour nous. Elle a été placée sous le signe de la consolidation des activités « grands publics » et du renforcement des évènements « corporate ». La stratégie de l’entreprise était de confirmer son image de marque en tant qu’acteur majeur de l’évènementiel public à travers l’organisation de grands spectacles. GE s’est démarqué également par ses activités spécifiques à destination des entreprises. 2018 a débuté, pour nous, avec l’Acoustik live de Fanja Andriamanantena et Rija Ramanantoanina au CCESCA. S’ensuivit les trente ans de scène de Rija Ramanantoanina, et Gilita Be, au Palais des Sports et de la culture Mahamasina. Deux concerts qui ont eu des impacts étonnants auprès du public, les spectateurs ont apprécié la scénique, l’ambiance acoustique et le caractère novateur, qu’on a mis en avant. Le grand concert avec Rija Ramanantoanina m’a particulièrement marqué, aussi bien par l’émotion qui s’en dégageait que la satisfaction du public venu nombreux pour l’occasion. C’était un grand défi qu’on s’est plu à relever.

Quid des évènements d’entreprises ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que GE se positionne comme un créateur d’émotions en offrant à ses partenaires et au public une ambiance originale. Pour les évènements professionnels, GE offre des solutions clés en main en s’engageant sur l’excellence de la qualité de service, et en conférant une réelle valeur ajoutée aux clients. À titre d’illustration, une grande entreprise leader dans son secteur a confié à GE l’organisation d’un évènement pour ses collaborateurs. Près de trois mille personnes y ont assisté. L’enjeu était de transformer un lieu en parc d’attraction, avec cette impression de fête permanente tout au long de la journée. Le retour était plus que positif, et notre partenaire a souligné le caractère inédit et sensationnel de l’évènement. Sur l’activité « corporate », GE est animé par des valeurs bien ancrées : l’excellence artistique, l’écoute active, la synergie réalisable. Un évènement d’entreprise se doit d’avoir des impacts véritablement positifs sur l’image de marque entre autres et l’optimisation de l’organisation interne des partenaires.

Quelles sont vos perspectives pour cette année ?

Gasy Events confirmera son positionnement en tant que partenaire capital dans l’évènementiel « corporate » et dans l’évènementiel grand public. Il s’est associé à un groupe média et évènementiel afin d’offrir des prestations grand public novatrices. Le calendrier est établi afin que le public puisse accéder à une diversité d’évènements qui satisfera tout un chacun. On prévoit ainsi tout au long de cette année, d’organiser des concerts et des spectacles réguliers au Plaza Ampefiloha, chaque mois, pour enchanter le public de la capitale. Il y aura aussi d’autres évènements singuliers de prévu au Coliseum Antsonjombe avec un groupe ou artiste international, ainsi qu’au Palais des Sports, et à Antsahamanitra qu’on sublimera de nos évènements aussi. Tout cela, toujours dans la lignée des prestations de qualité et d’émerveillement de l’esprit GE. Pour les entreprises, on se positionnera surtout sur les « Team Building », avec une prestation originale, adaptée à leurs besoins et qui misent surtout sur la cohésion interne, la motivation des collaborateurs, ainsi que leur performance.