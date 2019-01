Formation professionnelle – Des jeunes en situation de précarité s’initient à l’artisanat

L’Association Ankohonana Arenina s’occupe des jeunes défavorisés. Ces derniers bénéficient de formation en artisanat.

La précarité des jeunes en situation de handicap est prise en considération au sein de l’Association Ankohonana Sahirana Arenina (ASA) sise à Andrainarivo. Quatre-vingts jeunes défavorisés ont été détectés pour bénéficier d’une formation en artisanat. ASA ou Réinsertion de familles en grande précarité .Des jeunes entre 18 et 35 ans sont formés sur la filière artisanat La réinsertion sociale inclut des formations professionnelles octroyées à des jeunes issus des familles en situation de précarité.La formation dure douze mois et cela concerne huit filières à savoir, la filière maroquinerie, la plomberie, marqueterie, tissage, vannerie, couture, corne, broderie.

Quatre vingts jeunes sont formés chaque année. Quarante personnes sont les bénéficiaires de l’activité de l’ASA cette année. à la fin de la formation, les jeunes qui ont terminé leur formation sont sanctionnés d’un diplôme d’état, après avoir passé un examen. « Dans ce cadre, l’atelier au sein du village Saint François les accueille pour participer à la production des articles vendus à la boutique. Ces jeunes ont également la possibilité de voler de leurs propres ailes en créant leurs propres entreprises » affirme Domoina Razafindrakoto, responsable de l’atelier de l’ASA.

Iniative

Le handicap ne devra pas être un obstacle à la survie et la formation consiste à professionnaliser les bénéficiaires dans le métier d’artisan. Une formation tendant à la production d’articles artisanaux est donnée gratuitement aux jeunes en situation de handicap sélectionnés. Ceux-ci rejoignent chaque jour l’atelier de formation et leurs frais de déplacement sont pris en charge par l’ASA. à l’issue de leur formation, certains de ces jeunes se spécialisent en broderie et en vannerie, d’autres en confection à partir de cornes. Les productions artisanales élaborées ensuite dans l’atelier de confection sont rassemblées et mises en vente.

Une boutique au siège même de l’ASA à Andrainarivo, étale tous les articles vestimentaires, de mode et de décoration ainsi que les accessoires produits au sein de l’atelier de confection. La production est l’aboutissement de la formation, mais pour chacun de ses articles vendus, un jeune confectionneur formé perçoit une partie de la recette de la vente. « Le but essentiel est de sortir les gens de la pauvreté. Concilier le talent avec le handicap fait toutefois la particularité de l’AFPA ou Atelier de Formation et Production Artisanale. Cet atelier implanté par l’association Ankohonana Sahirana Arenina a pour vocation de créer une source de revenus aux jeunes en situation de handicap. Une fois devenus artisans après la formation dispensée ici, ces jeunes peuvent exercer librement le métier d’artisan là où ils veulent. La boutique Mi-art-dia sert tout de même de relais pour écouler tous les articles produits au niveau de l’atelier de confection. La boutique reçoit également des commandes et quotidiennement des touristes intéressés par les arts malagasy », explique Domoina Razafindrakoto, responsable de l’atelier de confection AFPA auprès de l’ASA.

Diamondra Randriatsoa – Tsiory Fenosoa Ranjanirina