Formation – L’Institut Malagasy de Leadership sur les rails

L’exigence des attentes de la société évoluant, pour répondre à cette mutation, un nouvel établissement voit le jour pour former les capitaines de demain.

Esprit de performance. C’est à travers cette ligne de conduite que l’Institut Malgache de Leadership (IML) a été présenté officiellement, hier à l’hôtel Carlton, devant un parterre de chefs d’entreprise et dirigeants d’institution. Né d’une initiative commune entre le Centre d’Études Diplomatique Stratégique et l’Institut d’Études Politique, ce nouvel établissement de formation en leadership aspire à renforcer l’art de diriger des hauts cadres publics et ou privés avec une expérience de management confirmée.

L’enjeu de l’IML sera surtout d’insuffler les acteurs de hauts niveaux du secteur privé et public à s’approprier une culture de leadership axée sur le sens des valeurs incluant la RSE et orientée vers l’esprit d’innovation et de performance. « Des Leaders, le pays en a. Mais comparativement à ailleurs, il en manque tout de même cruellement. Avec la digitalisation de l’économie mondiale, l’accélération du rythme des activités économiques et les exigences plus affirmées des consommateurs et des contribuables, Madagascar a besoin de préparer des leaders pour faire face à ces mutations » souligne Mamy Rakotondraibe président de l’Institut Malagasy de Leadership.Ainsi, depuis ce constat et après huit mois de préparation et de mise en place, l’Institut de Leadership ouvre officiellement sa première année académique à partir du 5 mars pour la première session qui sera sanctionnée par un Certificat Executif Trium « Leadership International ».

Ouvert

Cependant « bien que visant en priorité les hauts cadres dirigeants recherchant à exceller dans leur sens de leadership, cette formation est aussi ouverte à tous ceux qui aspirent à diriger demain, notamment, au niveau international » précise David Rajaona administrateur de l’IML. Ainsi, les particuliers désireux de parfaire leur « art de diriger » auront aussi l’occasion d’intégrer l’établissement. La formation proposée par l’établissement allie approche kinesthésique, mode collaborative et simulations immersives. D’une durée de quatre mois répartis en trois niveaux, le cursus est composé de 25% d’approche théorique de trois semaines et de 75% d’accompagnement projets en équipe de dix semaines. La formation théorique est divisée en trois grands thèmes englobant douze modules.

Les pressentis sont précédés d’un travail préparatoire. L’auditeur consacrera le premier mois à approfondir sa notion de leadership et à acquérir les outils pouvant débloquer son potentiel de leader. Le deuxième mois, lui permettra d’explorer les aspects majeurs à prendre en compte dans son environnement et de l’intégrer dans une dynamique de performance et d’innovation. « Ensemble avec CEDS et IEP, nous voulons apporter une formation de haut niveau inspirée d’un programme mondial pour toutes personnes qui recherchent à mieux se préparer pour diriger les secteurs économiques et administratifs du pays et pourquoi pas aussi à l’international » conclut Solofo Rasoarahona, délégué général du CEDS.

Des capitaines d’entreprise ont été aperçus parmi les invités, à l’image de Edgard Razafindravahy, Mamy Ravatomanga, Naina Andriantsitohaina, Sylvain Rabetsaroana…