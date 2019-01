Cérémonie d’investiture – Six Chefs d’État attendus

L’élite africaine sera bien représentée à la cérémonie de prestation de serment de Andry Rajoelina. Six Présidents seront de la partie.

De haut niveau. Ils seront plus d’une vingtaine de personnalités étrangères à représenter leur pays ou des organisations internationales à la cérémonie d’investiture qui se tiendra au stade de Mahamasina, demain. Parmi eux, on devrait compter, sauf changement, six Chefs d’État.

Six Président africains assisteront donc, Andry Rajoelina, nouveau président de la République, lors sa prestation de serment devant la nation. Une cérémonie qui sera la consécration de sa victoire électorale et marquera le début de son quinquennat. La pléiade de personnalités étrangères indique que la légitimité démocratique acquise par le futur locataire d’Iavoloha s’accompagne d’une onction internationale.

Sauf changement, Alpha Conde, président guinéen, Edgard Luingu, président de la Zambie, Hage Geingob, président de la Namibie, feront partie de l’assistance à la cérémonie de demain. Pareille­ment, pour Assou­mani Azali, président des Comores, le président ghanéen Nana Addo Dankawa Akufo-Addo et Zwde Sahle-Work, présidente de l’Éthiopie. À part ces Chefs d’État, plusieurs partenaires de Madagascar seront, aussi, représentés par le hauts responsables étatiques.

Vincent Meriton, vice-président de la République des Seychelles et Daniel Kablan Duncan vice-président de la République de Côte d’Ivoire, représenteront ainsi, leurs pays respectifs, à Mahamasina, demain. L’île Maurice, elle, sera représentée par Ivan Callendavelloo, Premier ministre adjoint. La Chine, quant à elle, a dépêché He Wei, vice-présient du 13e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois.

Alternance apaisée

Deux figures de la scène politique française seront, par ailleurs, de la partie, samedi. Aux côtés de Jean Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, qui représentera officiellement l’hexagone, il y aura Nicolas Sarkozy, ancien président français. Ce dernier, en décembre, a représenté Emmanuel Macron, président de la République française, à l’investiture de la présidente de la Géorgie.

Le Japon et la Corée, ont, eux, dépêché des envoyés spéciaux pour assister à l’investiture du nouveau président Rajoelina. Michael Bogdanov, vice-ministre et envoyé spécial, lui, représentera la Russie. Pour Cuba et le Canada, ce seront des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui feront partie de l’assistance. Pour en revenir aux États africains, Bernard Makuza, président du Sénat, est l’envoyé spécial de Paul Kagame, président de la République du Rwanda, le Rwanda qui préside, actuellement, l’Union africaine. Le Sénégal sera représenté par Sidiki Saba, son ministre des Affaires étrangères. L’Angola sera, également, représenté dans les rangs de ceux qui auront dépêché des représentants, spécialement, pour cette cérémonie d’investiture, avec la présence de Domingos Augusto Manuel, ministre des Relations extérieures.

Du côté des organisations internationales, Mossa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine, devrait être aux premiers rangs, à Mahamasina. Le planning de son arrivée dans la Grande île n’est, toutefois, pas confirmé, jusqu’ici. Abdoulaye Bathily, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, quant à lui, est déjà sur place, depuis, mercredi. Lawrence Tax Stergomena, secrétaire exécutif de la Communauté de développement des États d’Afrique australe (SADC), sera, aussi, présente à Mahamasina.

Ce sera, également, le cas de Madi Hamada, secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI). L’entrée au pouvoir du président Andry Rajoelina sera donc, auréolée d’une kyrielle d’anciens ou actuels hauts responsables internationaux. Au-delà de la confirmation d’une légitimité internationale acquise après les élections, il pourrait, aussi, s’agir de saluer l’une des rares alternances apaisées et démocratiques, en Afrique.