Campagne de vaccination – Branle-bas de combat contre la rougeole

La campagne de vaccination contre la rougeole se termine, ce jour. Le ministère de la Santé publique renforce la sensibilisation des parents.

Bilan plutôt encourageant de la campagne de vaccination anti- rougeole. Plus d’un million d’enfants, soit, 57% des cibles ont déjà été vaccinés les 14, 15 et 16 janvier, selon le rapport de la direction du Programme élargi de vaccination auprès du ministère de la Santé publique, hier. Il s’agirait de l’une des campagnes de vaccination les plus positives, si on se réfère à celles des dernières années où le refus de vaccination a été fréquent, suite à des rumeurs. «Cette fois-ci, ce sont les parents qui cherchent nos agents vaccinateurs pour immuniser leurs enfants. Il y a encore des refus, surtout au niveau de certains établissements scolaires. Nous les sollicitons d’ouvrir leurs portes à nos agents, pour le bien de nos enfants », lance le Dr Bodo Ramamonjisoa, hier. Selon elle, de nouveaux cas apparaissent, encore, chaque jour.

Un autre responsable auprès de ce ministère espère encore plus d’engouement de la part des parents. « Les enfants vaccinés sont nombreux, mais nous devons couvrir 95% des cibles pour protéger nos enfants de cette maladie fortement contagieuse », indique-t-il.

Dernier jour

Les parents hésitants ont encore, ce jour, pour vacciner leurs enfants contre la rougeole. Cette campagne qui vise deux millions quatre vingt-mille enfants se termine, ce 18 janvier. Les agents vaccinateurs sont mobilisés dans tous les quartiers des vingt cinq districts cibles, dans les écoles et dans les centres de santé de base, pour immuniser les enfants de 9 mois à 9 ans. Lundi, des équipes du ministère de la Santé publique effectueront un ratissage, pour repérer les enfants encore non vaccinés. Au mois de février et avril, deux autres campagnes sont prévues dans les autres districts pour immuniser les plus vulnérables à la maladie.

La mobilisation de 2,6 millions de dollars est lancée pour financer ces deux prochaines campagnes.

« La plate-forme humanitaire du secteur privé a déclaré, ce jour, qu’elle contribuera aux campagnes de vaccination contre l’épidémie de rougeole à travers leurs capacités logistiques locales, en collaboration avec les Agences des Nations Unies à Madagascar», a publié Violet Kakyomya, coordonnateur résident du Système des Nations Unies, sur les réseaux sociaux, hier.