Nicolas Dupuis – « Notre qualification est exceptionnelle »

Vous êtes le coach qui a qualifié les Barea de Madagascar à sa première CAN. Comment cela a-t-il été possible ?

Il y a deux ans et demi, le Président Ahmad et moi nous sommes entretenus et dit que participer à la CAN 2019 était possible. Je lui ai demandé de me faire confiance et c’est en travail­lant et en préparant sur le terrain et hors du terrain que tout a pu se construire. Nous avons perdu contre une très bonne équipe du Kosovo mais après nous n’avons plus rien perdu. Je pense que cette qualification a été possible parce qu’il y a un bon groupe où chacun a beaucoup donné. Nous avons tenu bon contre le Sénégal, Paulin a marqué, puis c’était au tour d’ Ima Faneva à Malabo et maintenant il y a Njiva qui s’est démarqué.

Durant ces quatre premières journées, quel match a été le plus dur pour vous ?

C’était vraiment une performance déjà d’avoir fait match nul contre le Sénégal. Mais je peux vous répondre sans hésiter que le plus dur, c’était contre le Soudan. Nous avons été vraiment malmenés, car l’ équipe soudanaise n’avait pas perdu à domicile depuis quinze ans et nous avons bien compris cela sur le terrain. Nous avons fini par gagner par trois buts à un !

La qualification des Barea s’est fait avant l’heure. Est-ce que c’était prévu ?

Effectivement, notre qualification est vraiment exceptionnelle. En quatre journées, nous avons réussi à gagner trois victoires et un match nul. Et cela a vraiment suffi pour nous emmener à la CAN alors qu’il y a encore deux journées à vivre. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli et avec le football, nous avons donné une bouffée d’oxygène à la population malgache que nous remercions infiniment pour son réel soutien.

Les Barea sont qualifiés, comment s’annonce la préparation des deux dernières rencontres ?

D’abord, nous sommes qualifiés. Maintenant, il y a un match à jouer contre le Soudan à domicile le 18 novembre avant celui contre le Sénégal en 2019. Le prochain objectif est de terminer premier du groupe A mais aussi nous ambitionnons de bien figurer à la CAN. Il y a un bel effectif, avec Abel Anicet qui s’est blessé mais qui sera avec nous dans le groupe. Je démarrerai un regroupement le 12 novembre et je serai indépendant dans le choix des joueurs que je retiendrai pour continuer l’aventure.