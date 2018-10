Iakora – Le fokontany de Mahanoro déserté

L’insécurité règne dans la commune de Begogo. La descente des équipes sanitaires, suite à une suspicion de peste, a révélé la terreur des habitants.

Le fokontany de Mahanoro dans la commune de Begogo, district d’Iakora, serait déserté. Tous ses habitants auraient déménagé dans les fokontany voisins pour fuir les actes de banditisme qui sévissent. « Le Fokontany Mahanoro est tout près mais personne n’y habite plus à cause de l’insécurité », a rapporté le chef du Fokontany, aux équipes sanitaires qui ont fait une descente sur place, la semaine dernière, en vue d’une investigation par rapport à la suspicion de peste ayant fait des victimes mortelles dans ce fokontany, en fin septembre.

Le député du district d’Iakora, Joe Ernest Rakoto­nirina, n’a pas pu affirmer ce fait. « Cette zone est très enclavée. Il faut au moins trois jours à pied pour rejoindre la commune si on part à Iakora », lance-t-il. Cet élu soutient, en outre, l’existence de l’insécurité dans cette zone. « C’est une zone rouge. Les vols de bovidés y sont fréquents. C’est depuis 2012 que la situation est ainsi, et c’est difficile de lutter contre », ajoute-t-il.

Non confirmé

C’est donc auprès des habitants des villages voisins que ces équipes du ministère de la Santé publique ont mené leurs enquêtes. Ils ne seraient pas arrivés à la destination prévue, face à cette insécurité et l’enclavement du lieu. Les suspicions de peste dans ce fokontany qui ont engendré six décès, après l’ouverture d’une fosse commune où des pestiférés ont été enterrés en 2016, ne seront pas confirmées.

Ces villageois des fokontany voisins ne présentaient pas de signe de peste, mais plutôt de paludisme.

« Plusieurs cas de paludisme ont été constatés au niveau de la communauté », indique le communiqué du ministère de la Santé publique. Les activités de riposte sont concentrées sur la lutte contre le paludisme. Des équipes sanitaires seraient toujours sur place pour la prise en charge des cas de paludisme, la distribution de moustiquaire à imprégnation durable (Mid) et la sensibilisation sur leur utilisation, l’aspersion intra-domiciliaire dans le district Iakora.

Le ministère de la Défense nationale a mis à la disposition du ministère de la Santé publique, un hélicoptère pour appuyer ces activités d’investigation et de riposte.