Football- CAN 2019 – La qualification des Barea en images

Historique – le mot n’est pas trop fort pour qualifier l’exploit des Barea qualifiés pour la phase finale de la CAN 2019 au Cameroun, deux matches avant la fin des éliminatoires. Une courte victoire de 1 à 0, hier à Vontovorona, a suffi au bonheur de tous les footeux et de tout le pays rassemblé dans un bel élan de communion. Le plus dur reste à faire désormais pour bien figurer au Cameroun.

Photo : Tojo Razafindratsimba – Mamy Mael