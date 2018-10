Événement – « Sable en feu » mise sur une belle ambiance

Le chanteur Big Mj portera la température de l’ambiance du festival Sable en feu, au plus haut point, cette année. Les habitants, les talents de la région seront à l’honneur.

Ambiance enflammée. Telle sera la qualité de l’atmosphère que l’Alliance Française de Morondava réservera à ses invités pendant les deux jours du festival « Sable en feu » qui se tiendra les 27 et 28 octobre.Cet événement rentre dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l’Alliance Française de Morondava et a pour but d’honorer les habitants de la ville, les jeunes et les différents talents de la région, et ce, à travers les diverses animations culturelles et sportives.

Un programme riche et festif attendra le public durant ces deux jours. La première journée commencera par un grand carnaval sillonnant la ville afin de propager l’air de fête sur son passage. Démonstrations d’art, compétitions sportives, concerts de variétés, spectacles de danse, spectacles de cirque avec la compagnie l’Aléa des Possibles, ateliers artistiques, meubleront le festival « Sable en feu ». Et la cerise sur le gâteau pour singulariser cet événement marquant, sera le concert gratuit du fameux Big Mj sur la plage de Morondava, le soir du dimanche 28 octobre, vers 20 heures 30.

Événement inédit

« Le festival Sable en feu est né, il y a une dizaine d’années, d’une véritable volonté de promouvoir le patrimoine, l’art et la région du Menabe. Morondava se positionne comme un carrefour touristique, et c’est une ville qui s’ouvre et se développe depuis plusieurs années. Le Menabe est une région qui regorge de multiples talents artistiques et sportifs que le festival Sable en feu valorise, chaque année. Grâce à l’engagement actif de tous les acteurs de la ville, autorités publiques, opérateurs économiques, artistes, sportifs, toute la population du Menabe, tous se réunissent pour participer à de nombreuses animations, dans une ambiance de fête. Le festival est devenu un évènement incontournable qui attire un large public. Et pour marquer les 40 ans de l’institut, nous avons choisi de grosses pointures pour animer l’ambiance », précise Margot Michaud, directrice de l’Alliance Française de Morondava.

Cette édition offrira une opportunité aux jeunes acteurs culturels de la ville, afin qu’ils déployent leur dynamisme auprès de la population de Morondava.