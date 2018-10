Commerce – La faible production mine les opportunités

Le salon international de l’alimentation débutera dimanche à Paris. La délégation ambitionne d’explorer des marchés à grande échelle.

Problématique. En 2014, Mada­gascar était représenté au salon international de l’alimentation (SIAL) de Paris. Déjà à l’époque, la délégation malgache, composée de neuf entreprises œuvrant toutes dans l’agro-alimentaire, a pu bénéficier d’une retombée instantanée par rapport aux propositions de commandes formulées par des clients internationaux intéressés par leurs produits. Cependant, avec une capacité de production visant presque essentiellement des marchés de niche, les opérateurs malgaches ont eu du mal à suivre les commandes à grande échelle exigées par les consommateurs internationaux.

Dans une tentative de renversement de cette tendance, la Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar, avec l’appui du programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régional (PROCOM) de l’Union Euro­péenne soutiendra une nouvelle délégation malgache pour la prochaine édition du SIAL qui se déroulera du 21 au 25 octobre. Cet accompagnement, initié par la CCIFM a pour objectif d’accompagner près d’une dizaine d’entreprises de manière à ce que ces derniers puissent obtenir le meilleur retour sur investissement, combler les lacunes lors des précédentes participations, mais aussi et

surtout de changer l’image de Madagascar sur le plan du commerce international. «Le cliché persiste. Chaque fois que la Grande île participe à un évènement d’envergure internationale, elle est toujours reléguée au rang de pays d’échantillon qui serait incapable de faire concurrence sur le marché de la grande distribution. Cette initiative vise donc à améliorer la compétitivité et l’ouverture au commerce régional et à l’international du secteur privé», souligne Rita Andriamiharisoa, chargée de mission du CCIFM.

Visibilité

Ainsi, le salon qui ouvrira ses portes dimanche à Paris verra une participation d’envergure de Madagascar. En effet, si lors de la précédente édition, les représentants malgaches opéraient individuellement sans grand impact, pour cette fois, la délégation sera réunie dans un seul pavillon de façon à donner plus d’ampleur à la visibilité de la Grande île. «Nous avons établi une liste d’entreprises ayant déjà des expériences conséquentes chacune dans son domaine et qui sont susceptibles d’assurer un flux de commandes important qui arrivera lors du salon. De cette manière, toutes les intentions de commandes seront honorées ce qui, par une suite logique, remontera la notoriété de Mada­gascar au niveau international», s’enthousiasme la chargée de mission. En 2014, 2.300.000 euros d’intentions de commandes ont été enregistrés par la délégation.

Malheureusement une grande partie de ces commandes n’a pu être assurée. Avec les renforcements stratégiques initiés par la CCIFM et PROCOM, les projections d’ouverture de marché fusent. Avec plus de cent cinquante mille visiteurs, tous professionnels de l’agroalimentaire attendus, sept mille exposants, provenant de cent neuf pays, le SIAL représente une opportunité de marchés plus que conséquent pour la Grande île.