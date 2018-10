Abus dans un bistrot – La police arrête un gendarme d’élite armé

La police a arrêté un gendarme sous l’emprise de l’alcool dans un bistrot aux 67 ha dimanche soir. En pleine virée nocturne, ce dernier a braqué son arme sur un agent de sécurité en le menaçant.

Débandade. Un gendarme armé a été arrêté par les forces de police dans un bistrot aux 67 ha dans la soirée de dimanche. Celui-ci était en train de boire lorsqu’il s’est attiré la foudre de la police en semant la pagaille sur les lieux.

D’après les informations recueillies sur place, le quidam s’est emporté facilement sous l’effet de l’acool, lors d’une incartade avec un préposé à la surveillance du bistrot. Lorsque la dispute a atteint son summum, le gendarme a sorti son arme de poing pour menacer l’agent de sécurité et le tenir en joue. Face à ces scènes de film, la police a été alertée et des éléments d’intervention sont venus à la rescousse en un éclair.

Curieusement, le gendarme a été arrêté par des policiers du deuxième arrondissement à Ambohi­jatovo, d’après le rapport communiqué, bien que la compétence territoriale soit du ressort de ceux du septième arrondissement aux 67 ha, ou du moins du commissariat central de par l’Unité d’Intervention Rapide (UIR).

Body-guard

À l’arrivée de la police, le gendarme a été tenu respect et désarmé. Informé de son agissement, la circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale d’Antananarivo, dont le siège est à Ankadilalana,

a mobilisé la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’Antananarivo pour interpellation et ouverture d’enquête. Le gendarme en question a été de ce fait conduit par ses frères d’arme à la brigade de Betongolo où il a été placé en garde à vue.

Le pistolet automatique retrouvé en sa possession est une arme de poing de première catégorie, il s’agit d’un Mac 50, réservé uniquement aux forces de l’ordre. C’est la gendarmerie qui l’utilise le plus dans la Grande Île.

Le Mac 50 saisi avait encore quelques cartouches dans le magasin de munitions. L’arme a été aussitôt prise au gendarme placé en garde à vue, pour être gardée dans l’armurerie de la caserne de Betongolo. Le quidam est au grade de gendarme de première classe. Il fait partie des éléments d’élite de Compagnie de Sécurité et d’Intervention (CSI) au sein du Comman­dement des Formations Spécialisées (CFS) à Ivato.

En principe, les gendarmes subalternes du même grade que celui qui vient de se faire arrêter ne sont pas dotés d’armes à feu à titre personnel, et ne peuvent se promener avec, sauf ceux qui assurent la sécurité rapprochée de personnalités importantes.

Pareille mission est dans la plupart des cas attribuée aux gendarmes du CFS, mieux formés et plus disponibles. Il y a de ce fait de fortes chances que le gendarme de première classe mouillé dans cette affaire de menace soit le garde de corps d’une haute personnalité. Les résultats de l’enquête sont attendus.