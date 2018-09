Théâtre – « Manonoke Fanahy » honore la nature

Une parfaite représentation interculturelle du respect de l’environnement, de la solidarité et surtout de nos valeurs culturelles et sociales. « Manonoke Fanahy » éblouit grands et petits.

Dire de cette pièce théâtrale à la fois contemporaine et traditionnelle, qu’elle est resplendissante de créativité serait assez simpliste. Le fait est qu’on en voit rarement des créations de ce genre sur la scène artistique nationale. D’une certaine qualité, tout en étant en même temps d’une grande sobriété. « Manonoke Fanahy » avait amplement de quoi surprendre les spectateurs venus le voir à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely ce samedi après-midi. Promesse d’un grand moment de poésie et d’émerveillement scénique, cette pièce adaptée de l’œuvre cinématographique nippone de Hayao Miyazaki, « Princesse Mononoke » conquiert alors par son histoire fantastique.

D’après l’initiative de la compagnie réunionnaise Lolita Monga et la compagnie LandyVolaFotsy, elle aborde le thème d’un marronage contemporain et illustre surtout à sa manière un acte de résistance face à la dégradation de la nature. Une thématique universelle, à laquelle se rajoute aussi celle de l’altruisme, de la fraternité et du respect d’autrui. Le rideau se leva vers 15h30, sous une lumière tamisée les acteurs donnent alors vie à divers personnages haut en couleurs, accompagnés d’une mise en scène originale et un brin fantaisiste également.

Nul besoin de décors grandiloquents, la pièce fait appel à l’imaginaire des spectateurs, un imaginaire que le comédien Florient Jousse qui officie en tant que narrateur se plaît aussi bien à aiguiser qu’à éveiller tout au long de la représentation.

Efficace et fédératrice

Sublimée par la musique, principalement jouée à la valiha, orchestrée par Rola Gamana, « Manonoke Fanahy » se découvre ainsi au public. Adoptant un style radiophonique, la pièce s’admire alors sur les planches de l’IFM Analakely, autant qu’elle s’écoute les yeux fermés. D’une manière très efficace, la pièce nous surprend en ayant su concilier avec brio à la fois la culture malgache que la culture nippone, ainsi que les propos de base évoqués dans l’œuvre de Hayao Miyazaki sur scène. « Manonoke Fanahy », c’est le conte d’Ibonia revisité cette fois-ci d’une manière plus contemporaine. Avec Ikelimalaza en guise de déesse de la nature, Ralambo en tant que vieux sanglier à la rancune tenace ou encore la dame Crapaudine comme principale antagoniste de Ibonia. La pièce envoûte à travers cette épopée dans laquelle, elle embarque les spectateurs. D’autant plus, qu’avec Ody Odeamson et Lola Lavigny jouant les personnages féminines, on croirait voir et entendre même les personnages de Hayao Miyazaki prendre vie sous nos yeux. « Manonoke Fanahy » surprend aussi par ses bruitages très astucieuses, entre autres grâce aux divers accessoires utilisés par les comédiens. Tels, les ballons placés sur scène, qui plus tard serviront à illustrer des coups de feu une fois percés, le temps d’une saynette représentant la chasse. La pièce ira en tournée après la capitale, elle rejoindra Ankazobe demain, puis Maevatanana le 21 septembre et Antsiranana à l’Alliance française locale le 29 septembre.