Tennis– Championnats d’Afrique U14 – Yaëlle Vaissaud sacrée en double

Quart finaliste en simple, Yaëlle Vaissaud a pu se reprendre et décrocher le titre de championne d’Afrique en double. Une performance à mettre dans les annales du tennis malgache.

Un titre qui en dit long. Engagée aux cham­pionnats d’Afrique U14 qui se sont achevés samedi en Algérie, Yaëlle Vaissaud a porté bien haut les couleurs de Madagascar.

Finaliste du tournoi d’échauffement en simple et championne du double, Yaëlle Vaissaud était prête pour tenter de décrocher au moins un titre continental.

Au final, elle s’est arrêtée en quart de finale de l’épre­uve du simple en s’inclinant 0/6, 3/6 contre la Kenyane Angela Okutoyi. Sa véritable performance fut son sacre africain dans l’épreu­ve du double.

Avec sa partenaire algérienne Bouchra Mebarki. Cette paire malgacho-algérienne a d’abord surclassé la Zimbabwéenne Nicole Matukutire et la Sud africaine Suzanie Pretorius (6/3, 6/2) avant de s’imposer en finale contre les Égyptiennes Hana Al Sharrif et Jermin Mahmoud (6/3, 2/6, 10/8). Une victoire à l’arrachée pour Yaëlle et sa partenaire au bout d’une rencontre palpitante.

Avec cette performance, Yaëlle Vaissaud entre dans l’histoire du tennis africain et du tennis malgache.

Masters

Après le succès de Dally Randrian­tefy à l’échelon continental dans les années 90, puis le sacre de Germain Rasolon­drazana en 1994 en U18, mais encore les succès de Zarah Razafimahatratra, (double championne d’Afri­que U18), de Andritoavina Ratsiman­dresy (champion d’Afrique U14 en 2013) et Randy Ran­drianasoloson (championne d’Afrique U14 en 2013), Mada­gascar renoue avec le succès.

Après ces championnats d’Afrique U14, la confédération africaine de tennis est en train de mettre à jour rapidement le classement africain des U14. Elle sortira la liste des joueurs et joueuses qui sont retenus pour jouer le Masters qui mettra les huit premiers joueurs en compétition.

Avant ces championnats d’Afrique, Yaëlle Vaissaud était huitième et d’après ses résultats, elle pourrait être retenue à cette même place ou même prétendre la septième ou la sixième place.