Football – Nicolas Dupuis: «Je n’oublie pas les locaux»

En faisant appel aux expatriés et en naturalisant des joueurs, Madagascar n’a rien inventé. Il a donc fallu qu’un «Vazaha»(étranger) inconnu du grand public, Nicolas Dupuis, mette son nez là-dedans pour apporter un œil neuf.

Comment les Réu­nionnais se sont-ils intégrés dans l’équipe ?

Nicolas Dupuis : «Très bien parce que les locaux savent accueillir et parce qu’il y a chez les expat,’ de manière générale, l’envie d’honorer leurs ancêtres. Aussi, parce que les locaux ont du respect pour ces joueurs de Ligue 1, Ligue 2, et qu’ils ont envie d’apprendre à leur contact. Beaucoup de locaux, quand ils retournent à leur club, disent qu’ils ont beaucoup appris après chaque rassemblement. C’est le but: aider au développement du football local. Il ne faut pas oublier que des expat’ ont été locaux avant.

Vous avez essayé d’approcher d’autres Réunion­nais, où en sont les discussions?

Ronny Rodelin est mort, il ne viendra pas. Zacharie Boucher, pour l’instant, a refusé car il espère encore jouer en équipe de France. Bon… Ludovic Ajorque, c’est différent et je le comprends, il ne s’est pas encore imposé en Ligue 1 et courir deux lièvres à la fois, c’est compliqué, la porte n’est pas complètement fermée à son niveau. Après, il y a le petit Raveloson qui, il y a six mois, m’a dit qu’il voulait jouer pour l’équipe de France. Entre-temps, je sais qu’il a croisé Faneva et qu’il n’ose pas me dire : coach, peut-être que vous pouvez me rappeler maintenant. Sans doute a-t-il compris que les Bleus, ce serait difficile pour lui, mais pour ma part, je n’ai pas le droit de dire qu’il n’y arrivera pas. Mais au-delà de ça, les places sont plus difficiles à avoir car le groupe est cohérent.

D’autant que vous ne pouvez prendre que des extérieurs…

Je n’oublie pas qu’il y a des locaux. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Il y a une différence énorme entre ce que j’ai vu à la Cosafa Cup en mai et ce que je vois là. L’adversité n’était pas non plus la même, il s’agissait d’équipes comme les Comores, Maurice, les Seychelles… Si je devais prendre les vingt meilleurs Malgaches au monde, il n’y aurait pas de locaux et ça ne ressemblerait pas à Mada­gacar. J’ai beaucoup de respect pour eux et je tiens à ce qu’il y en ait dans mon effectif même si c’est très compliqué pour eux d’être titulaires. Contre le Sénégal, il n’y en avait qu’un, c’est à un poste particulier, celui de gardien et c’est bien parce que Zacharie n’est pas là… «Zacharie Boucher espère jouer en équipe de France»

Est-ce un hasard si on ne retrouve, à l’exception de William Gros qui est attaquant, que des Réunionnais aux postes défensifs ?

C’est vrai que les Malgaches sont des joueurs techniques à vocation offensive. Ils sont naturellement portés vers l’avant. Avec les Réunionnais, j’ai des joueurs ayant été formés en France, avec une certaine connaissance tactique. Je perds peut-être en qualité technique, mais j’ai une meilleure assise défensive, c’est certain.

Il y a au sein de cette défense, un Malgache du championnat réunionnais, Pascal Razaka. Comment supervisez-vous les joueurs de notre Régionale 1 ?

J’ai quelqu’un sur-place qui est aussi mon intendant, qui va voir les matchs. J’ai contact également avec certains présidents de club et j’ai effectivement des joueurs comme Pascal qui y jouent. Je suis tout ça de très près, je m’informe tout le temps, j’ai des vidéos aussi. C’est pour ça que j’avais convoqué des joueurs comme Fabrice, Gladyson et Sedera lors des matchs amicaux, afin de les découvrir, voir leur comportement. »

Toutes les raisons d’y croireCAN 2019 – Si Mada­gascar ne s’est jamais senti aussi proche d’une qualification historique pour la Coupe d’Afrique Nations et a mis les moyens pour y arriver, c’est parce que, pour la première fois, l’édition 2019 se jouera à vingt quatre équipes contre seize auparavant. Ainsi, les deux premiers de chaque poule se verront offrir un ticket pour le Cameroun.

© JIR