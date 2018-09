Descente d’Ankadilalana – Cinq blessés dans un carambolage

Série de collisions à vive allure en contrebas de la descente d’Ankadilalana hier. Cinq piétons sont hospitalisés.

Emoi à Ankadi­lalana. Un carambolage a fait cinq blessés hier en début d’après-midi, aux alentours de 13 heures. Cet accident de la circulation est sur- venu en contrebas de la forte descente, à l’approche de Mahamasina. Lâché par ses freins, un taxi-be de marque Toyota, opérant sur la ligne 127 a percuté de plein fouet deux véhicules, dont une Peugeot 406, puis une Mazda minibus de la ligne 184.

«Nous étions douze à bord. Fort heureusement, aucun d’entre nous n’a été blessé. Des signes avant coureur sont apparus dès que je commençais à dévaler la descente. Au bout d’une centaine de mètres, les plaquettes de frein de l’un des roues avant se sont arrachées. Devenu incontrôlable, mon minibus a mordu l’arrière de la Peugeot 406 qui roulait juste devant. Projetée par le choc, celle-ci s’est précipité contre la Mazda de la ligne 184 », indique le chauffeur de la Toyota à l’origine de cette série de collisions.

Pris en sandwich entre la Toyota qui l’avait mordue par derrière et la Mazda qu’elle a ensuite torpillée, le chauffeur de la Peugeot 406 a tant bien que mal réussi à se ranger vers la gauche, pour s’arrêter sur l’accotement, pare-chocs arrachés et face-avant pulvérisée. Ses deux occupants ont eu plus de peur que de mal.

Jambe broyée

Après cette esquive, le minibus fou s’est abattu contre l’arrière de la Mazda de la ligne 184. Celle-ci s’est du coup déportée vers le mur clôturant l’enceinte de l’Institut National de Formation Profes­sionnel (INFP) à Mahamasina, pour terminer sa course folle en position inclinée, les roues droites penchées sur les murs.

« Le contrôle de mon véhicule m’échappait lorsque la Toyota m’est entrée à toute vitesse. Mes trois derniers passagers sont indemnes. Malheureusement, trois piétons ont été happés lorsque mon minibus s’est mis à rouler sur le trottoir en rasant de près le mur de l’INFP. Les victimes ont été évacuées en un éclair à l’hôpital. L’un deux avait une jambe broyée », s’inquiète pour sa part le jeune homme qui était au volant de la Mazda.

Le bilan enregistré au service des urgences de l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andria­navalona fait état de cinq blessés dont deux hommes et trois femmes âgées respectivement de quarante-quatre, vingt-quatre et quinze ans. L’un des blessés se trouve dans un état préoccupant.