Nucléaire – Nécessaire stockage des déchets radioactifs

Madagascar disposera de son propre centre de stockage de déchets radioactifs. Il sera mis en place dans un lieu sûr et sécurisé.

La communication de la mise en place d’un centre de stockage temporaire de déchets radioactif dans un lieu sûr et sécurisé, au conseil des ministres, le 14 août, a inquiété plus d’un. Beaucoup craignent que Madagascar ne devienne le dépotoir des pays qui utilisent le nucléaire. Il ne s’agit, pourtant, que d’une infrastructure qui servira à conserver les sources radioactives épuisées, utilisées dans le pays. Le radioactif est déjà très utilisé chez nous. « L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a conclu, à la suite d’une mission d’évaluation, qu’il est temps pour Madagascar de mettre en place ce centre de stockage. Nous devons nous conformer à la loi internationale pour protéger, surtout, la population contre le cancer », souligne le Professeur Joël Rajaobelison, directeur général de l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), hier. Les sources radioactives restent dangereuses même si elles sont épuisées.

Le radioactif est utilisé dans différents domaines, à savoir la santé, l’industrie.

Conteneur blindé

Des hôpitaux utilisent, par exemple, cette matière pour le traitement ou le diagnostic du cancer, comme au service nucléaire du centre hospitalier universitaire (CHU) Andohatapenaka.

Des compagnies d’extraction minière en ont recours, également. Jusqu’ici, le stockage de ces déchets ne suit pas les réglementations. Hôpital, clinique privée, société ont leurs propres lieux de conservation, mais ils ne sont pas vraiment sécurisés. Du vol s’est déjà produit, il y a quelques années.

Et quelques sources s’éparpilleraient, déjà, ici et là, selon les résultats des descentes effectuées par l’INSTN. « Ce ne sont que de minuscules sources, pour le moment, mais au fil du temps, elles s’entasseront si on ne prend pas des mesures dès maintenant », prévient le professeur Joël Rajaobelison. Si jamais survient l’accident où une personne y touche, cette dernière est exposée au rayonnement. Si la matière tombe dans une rivière, il faudra la décontamination de la rivière toute entière.

L’AIEA va aider Mada­gascar dans l’installation du centre. Elle n’attendrait que cette communication du gouvernement, pour réagir. L’AIEA acheminera un conteneur blindé au pays pour assurer cette conservation. «Il n’y a plus de risque à ce que le rayonnement sorte de ce conteneur, grâce au béton», rassure le professeur Joël Rajaobelison. Ce conteneur sera placé dans un « terrain militaire », selon le ministre de la Santé publique, le professeur Yoël Ranto­malala. Par question de sécurité, le lieu où il sera installé n’a pas été mentionné.